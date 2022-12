Une médecin australienne de renom et ancienne députée révèle sa blessure "dévastatrice" causée par le vaccin contre la Covid et affirme que les médecins sont censurés (News.com)

La Dre Kerryn Phelps révèle la blessure "dévastatrice" causée par le vaccin contre la Covid et affirme que les médecins ont été "censurés". Article originel : Dr Kerryn Phelps reveals ‘devastating’ Covid vaccine injury, says doctors have been ‘censored’ News.com

EXCLUSIF

L'ancienne députée fédérale, le Dr Kerryn Phelps, a révélé qu'elle et sa femme ont toutes deux subi des blessures graves et continues à cause des vaccins contre la Covid, tout en suggérant que le taux réel d'événements indésirables est beaucoup plus élevé que ce qui est reconnu en raison de la sous-déclaration et des "menaces" des régulateurs médicaux.



Dans une contribution explosive à la longue enquête parlementaire sur la Covid, l'ancienne présidente de l'Australian Medical Association (AMA) a rompu le silence sur cette expérience "dévastatrice", devenant ainsi la personnalité la plus éminente du pays en matière de santé publique à s'exprimer sur ce sujet tabou.

"C'est un problème dont j'ai été le témoin direct avec ma femme qui a souffert d'une réaction neurologique grave à son premier vaccin Pfizer en quelques minutes, y compris une brûlure du visage et des gencives, des parésthésies et des engourdissements des mains et des pieds, alors qu'elle était sous observation par moi-même, un autre médecin et une infirmière agréée au moment de la vaccination", a déclaré la femme de 65 ans.

"Je continue à observer les effets dévastateurs un an et demi plus tard, avec l'ajout de la fatigue et de symptômes neurologiques supplémentaires, notamment des douleurs nerveuses, une altération de l'odorat, des troubles visuels et une inflammation musculo-squelettique". Le diagnostic et le lien de causalité ont été confirmés par plusieurs spécialistes qui m'ont dit avoir vu "beaucoup" de patients dans une situation similaire."

La Dre Phelps s'est marié en 1998 avec Jackie Stricker-Phelps, une ancienne institutrice du primaire...

