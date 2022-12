Une autre escalade militaire en Europe Article originel : Another Military Escalation In Europe SouthFront, 27.12.22

La situation au Kosovo reste tendue. Elle a commencé à s'aggraver en novembre. Le prétexte était la décision des autorités du Kosovo d'interdire l'utilisation de permis serbes pour voyager sur le territoire de la république.



Le chef des Serbes du Kosovo et de Metohija a ensuite appelé les Serbes vivant au Kosovo à démissionner de toutes les institutions publiques.

Les relations entre la Serbie et le Kosovo se sont détériorées après l'arrestation d'un policier d'origine serbe soupçonné de terrorisme. Lui et certains de ses collègues avaient auparavant quitté leurs postes et refusé de continuer à servir dans la police du Kosovo dans la ville de Kosovska Mitrovica. Lorsque la police du Kosovo a tenté de l'emmener à Pristina, les Serbes locaux ont commencé à bloquer les routes menant aux postes frontières.

Des barricades ont commencé à apparaître dans le nord du Kosovo, où vivent principalement des Serbes. Ils continuent de protester contre l'arbitraire des autorités de Pristina.

La Force de paix au Kosovo dirigée par l'OTAN a renforcé ses patrouilles dans la région.

Les autorités du Kosovo ont exigé que la KFOR retire les barricades, faute de quoi les forces de sécurité du Kosovo les démonteront elles-mêmes.

Les tirs n'ont malheureusement pas été évités. Quelques affrontements mineurs ont été signalés dans différentes localités.



Le 25 décembre, quelqu'un a ouvert le feu près d'une patrouille militaire de l'OTAN dans la région de Zubin Potok, mais personne n'a été blessé.

Hier soir, le président de la Serbie a fait face à un ultimatum. Les barricades des Serbes protestataires doivent être démantelées dans les 24 heures, sinon les Albanais seront libres de les disperser par la force.

Malgré les pressions et les menaces, le chef des Serbes du Kosovo n'a pas l'intention de quitter les barricades.

À son tour, le 26 décembre, Belgrade a envoyé une demande de déploiement de ses forces sur le territoire de la république pour protéger les Serbes.

Les unités de l'armée serbe sont concentrées sur la ligne administrative. Belgrade est prête à intervenir en cas d'attaque contre les Serbes dans le nord du Kosovo-Metohija.



Le 26 décembre, les forces armées serbes ont été mises en état d'alerte par ordre du président. Toutes les unités du ministère de l'Intérieur seront placées sous le commandement du chef de l'état-major général et prendront des positions militaires conformément au plan opérationnel général.

Les forces du Kosovo sont également en état d'alerte. Les unités de la police du Kosovo et les forces spéciales se préparent à des opérations militaires. Selon certaines informations, la police du Kosovo a signé en urgence un contrat de location d'équipements lourds avec une entreprise privée locale spécialisée dans le concassage de pierres.



Washington et Bruxelles ont pris le parti de Pristina. Malgré les troubles, le Kosovo a demandé à rejoindre l'Union européenne. L'UE a conclu un accord sur une politique d'exemption de visa pour la république, mais aucune décision officielle n'a encore été prise.

À son tour, la Russie a affirmé qu'elle continuerait à aider la Serbie à défendre ses intérêts nationaux dans la question du Kosovo.