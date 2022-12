Une obscure société d'espionnage étatsunienne promet de surveiller les utilisateurs de crypto-monnaies pour le plus offrant (MintPress News)

Une obscure société d'espionnage étatsunienne promet de surveiller les utilisateurs de crypto-monnaies pour le plus offrant. Article originel : Shadowy US Spy Firm Promises To Surveil Crypto Users For the Highest Bidder Par Kit Klarenberg MintPress News, 15.12.22

Les fichiers divulgués examinés par MintPress exposent comment les services de renseignement du monde entier peuvent suivre les transactions en crypto-monnaies jusqu'à leur source et donc identifier les utilisateurs en surveillant les mouvements des smartphones et des appareils de l'Internet des objets (IoT), comme Amazon Echo. Le contenu fait exploser le mythe de l'anonymat des crypto-monnaies et a de graves implications pour les individus et les États qui cherchent à protéger leur activité financière des regards indiscrets de gouvernements et d'autorités hostiles.



Les documents font partie d'un ensemble de documents liés aux opérations secrètes d'Anomaly 6, une société d'espionnage privée et obscure fondée par deux vétérans du renseignement militaire américain.

La société intègre secrètement des kits de développement logiciel (SDK) dans des centaines d'applications populaires, puis passe au crible des couches de données "anonymes" afin de découvrir des informations sensibles sur les personnes de son choix, partout dans le monde et à tout moment. Au total, Anomaly 6 peut surveiller simultanément et en temps réel environ trois milliards de smartphones, soit l'équivalent d'un cinquième de la population mondiale.

Après avoir vendu ses produits à l'U.S. Special Operations Command, comme l'a révélé ce journaliste le 6 décembre, Anomaly 6 utilise maintenant la société militaire privée britannique Prevail Partners - fortement impliquée dans la guerre par procuration de l'Occident en Ukraine - pour commercialiser et vendre son produit à une variété d'agences militaires, de sécurité et de renseignement occidentales dans le monde entier. Et ce, malgré le fait que les fondateurs de l'entreprise craignent que son réseau mondial soit totalement illégal au regard des régimes nationaux et internationaux de protection des données.

La portée de la surveillance internationale de la société pourrait être plus étendue - et plus invasive - que celle de la C.I.A. et de la N.S.A. MintPress peut révéler que les individus, les organisations et les États qui cherchent à contourner les structures et les systèmes financiers traditionnels figurent en bonne place dans le collimateur méphitique d'Anomaly 6, et que l'espionnage de leurs transactions est un élément central de son argumentaire de vente auprès des gouvernements et des clients privés. Cette technologie orwellienne ne laisse aux utilisateurs de crypto-monnaies du monde entier aucun endroit où se cacher.



Qui surveille les observateurs ?

Depuis le lancement du bitcoin en 2009, l'anonymat est un principe absolument fondamental des crypto-monnaies. La possibilité d'effectuer et de recevoir des paiements incognito par l'intermédiaire d'une plateforme sécurisée et décentralisée, sans avoir à ouvrir un compte bancaire nominatif, ni même à interagir avec des contrôleurs financiers établis à quelque stade que ce soit, était et reste un argument de vente unique pour cet actif.

Le principe de l'anonymat est pris tellement au sérieux par les praticiens et les aficionados de la crypto que les plateformes du secteur sont classées en fonction de leur niveau de confidentialité. De nombreux entrepreneurs en crypto-monnaies, dont certains gèrent des centaines de millions de dollars pour des clients, mènent leurs activités sans jamais divulguer leur nom, ni aucune information permettant de les identifier. Des sociétés de capital-risque ont même investi des sommes considérables dans des entreprises de crypto-monnaies dont les fondateurs étaient entièrement pseudonymes, ce qui constitue une évolution sectorielle sans précédent...

