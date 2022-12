Vaccins contre la Covid : Une vérification de la réalité (SPR)

Chiffres : Morts subites en Allemagne : données fausses (en haut) et données correctes (en bas).

Comme ce fut le cas à de nombreuses reprises au cours des trois dernières années, les deux parties se sont trompées : les données fournies par la compagnie d'assurance à un politicien allemand ont été filtrées et regroupées de manière trompeuse. Les données réelles montrent qu'il n'y a eu aucune augmentation des morts subites.

La plus récente alerte internationale au vaccin covid a été causée par une présentation de données d'assurance allemandes qui ont apparemment montré une énorme augmentation des "morts subites" en 2021. Les sceptiques des vaccins ont immédiatement blâmé le vaccin covid, tandis que les fanatiques covid ont fait valoir que l'augmentation était causée par le virus et la vaccination a effectivement contribué à limiter l'augmentation.

E urope : Pas d'augmentation de la mortalité infantile

Une précédente alerte concernait une supposée augmentation massive de la mortalité infantile européenne en 2022. Une fois de plus, les sceptiques des vaccins pensaient qu'il s'agissait d'une preuve évidente d'un meurtre de masse par ARNm, tandis que les fanatiques de covid étaient convaincus qu'il s'agissait d'une apocalypse omicron chez les enfants non vaccinés. En réalité, il s'agissait d'une simple erreur de base d'EuroMomo, comme SPR l' a révélé en septembre. Néanmoins, certains décès par vaccin chez les adolescents (en particulier les hommes) se sont produits , et vacciner des enfants en bonne santé contre le covid était de toute façon une idée farfelue.