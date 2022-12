[Vidéos] Covid-19. Décembre 2021. "La vaccination des enfants est "une hérésie", "’il y a des millions de gens qui se sont fait vacciner pour rien parce qu’ils ne sont pas à risque", selon le Professeur Michaël Peyromaure, chef du service d'Urologie de l'hôpital Cochin (Europe 1)

Extraits d'une vidéo datant de décembre 2021 :



A 10'30'' : "La vaccination des enfants est une hérésie parce que dans le rapport bénéfice-risque c'est très défavorable. Vous savez que les enfants ne font pas de formes graves et c'est tant mieux. Il y a une vingtaine d'enfants en tout et pour tout depuis 2 ans qui sont morts du Covid et encore, ils sont souvent motrs avec le Covid, c'est à dire 4 fois moins d'enfants qui sont morts de gastro-entérite ou de la grippe saisonnière banale"



(à 8'30'') « Moi, je considère que le passe sanitaire sur le plan fondamental est une espèce de discrimination, c’est-à-dire qu’on autorise certaines personnes à avoir recours à certaines activités sur un critère médical. Le principe me heurte et ça devrait être une mesure, de mon point de vue, d’exception, or on constate que ça va durer. Et c'est là que l'on peut trouver un problème. A titre personnel je ne suis pas très favorable au passe sanitaire [...]

... (à 10'00'') le reproche qu’on peut faire au passe sanitaire et donc bientôt au passe vaccinal, c’est qu’il y a des millions de gens qui se sont fait vacciner pour rien parce qu’ils ne sont pas à risque. Tous les jeunes, par exemple, tous les gens qui ont 40-50 ans. […] il aurait fallu cibler les gens à risque et laisser le virus circuler chez tous les autres. »



...« Notre service d’urologie à l’hôpital Cochin a toujours 50 % de ses salles d’opération fermées, faute d’infirmières de bloc, ce qui est tout à fait considérable parce que nous déprogrammons chaque semaine des patients. On estime que ces derniers mois on a dû reporter ou annuler 380 interventions chirurgicales rien que dans notre spécialité. Ce qui est tout à fait considérable »