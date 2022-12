[Vidéo] Les morts subites explosent en Allemagne après la mise en place des vaccins, selon de nouvelles données d'assurance (Daily Sceptic)

Les morts subites explosent en Allemagne après la mise en place des vaccins, selon de nouvelles données d'assurance

Article originel : Sudden Deaths Explode in Germany After Vaccine Rollout, New Insurance Data Show

Par Will Jones

Daily Sceptic, 13.12.22

Les décès soudains et inattendus ont explosé en Allemagne après le début du déploiement du vaccin contre la Covid en 2021, selon des données d'assurance nouvellement publiées concernant 72 millions de personnes. Le nombre de morts subites a plus que doublé depuis l'introduction du vaccin à la fin de 2020, passant d'environ 6 000 par trimestre à 14 000 actuellement. La différence, 8 000, signifie que plus de 80 personnes chaque jour meurent soudainement et mystérieusement, selon un rapport publié sur le site No Tricks Zone.

Les données basées sur les dossiers d'assurance de 72 millions d'Allemands proviennent de l'Association des médecins de l'assurance maladie obligatoire (KBV), que le parlementaire allemand Martin Sichert et l'analyste de données Tom Lausen ont forcé à publier. La raison pour laquelle le régulateur des médicaments du gouvernement allemand, l'Institut Paul Ehrlich (IPE), n'a pas analysé et publié ces données avant maintenant n'est pas claire. En 2020, le gouvernement allemand a normalisé l'utilisation des données d'assurance pour surveiller les éventuels dommages causés par la vaccination, mais cette loi ne semble pas avoir été suivie.

Sichert et Lausen ont rendu publiques leurs conclusions choquantes lors d'une conférence de presse lundi.

Pressekonferenz zu Impffolgen! - Martin Sichert - AfD-Fraktion im Bundestag! / Conférence de presse sur les conséquences de la vaccination ! - Martin Sichert - Groupe parlementaire de l'AfD au Bundestag !

Le professeur Stefan Homburg, ancien directeur de l'Institut des finances publiques de l'Université de Hanovre, a tweeté : "Depuis que la vaccination a commencé début 2021, les décès 'soudains et inattendus' ont explosé. C'est ce que montrent les nouvelles données de la KBV concernant les 72 millions d'assurés."

Les données en elles-mêmes ne peuvent pas montrer si les vaccins sont impliqués dans le pic de décès inattendus. Cependant, elles sont cohérentes avec des rapports antérieurs issus de données d'assurance allemandes publiées dans le cadre de demandes de liberté d'information, qui ont montré que le nombre de cas recensés d'effets indésirables liés aux vaccins nécessitant un traitement médical a été multiplié par plus de 30 en 2021 par rapport à 2019 et 2020. Le Central Institute for Statutory Health Insurance Physician Care a répondu aux allégations de la conférence de presse en affirmant qu'elles sont "totalement infondées" et que l'augmentation est une illusion de l'analyse des données résultant de "l'effet de cohorte". Il n'y a pas encore eu de réponse à ces critiques de la part de Sichert et Lausen.

