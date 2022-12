[Vidéo] Un sondage Rasmussen montre que les vaccins contre la COVID ne sont pas sûrs : 7% des Etatsuniens vaccinés rapportent des effets secondaires majeurs (Substack)

Un sondage Rasmussen montre que les vaccins contre la COVID ne sont pas sûrs.

Par Steve Kirsh

Substack, 11.12.22

C'est enfin arrivé. Quelqu'un d'autre que moi a sondé le peuple étatsunien pour savoir si le vaccin est sûr ou non. Le rapport Rasmussen a obtenu les mêmes résultats que moi. Le vaccin n'est pas sûr.

Le grand institut de sondage Rasmussen a interrogé le peuple étatsunien au moyen d'une simple enquête en quatre questions et a constaté que mes sondages étaient exacts, tout comme les données de V-safe et le rapport de sécurité du ministère israélien de la santé que personne ne veut voir.

Le sondage Rasmussen auprès de 1000 Etatsuniens a révélé que : 1. 32% n'étaient pas vaccinés.

2. 7% des personnes interrogées ont eu un effet secondaire majeur.

Un taux d'effets secondaires majeurs de 7 % est sans précédent. Nous savons, grâce aux données de V-safe, que cela signifie effectivement que l'effet secondaire était si grave qu'il a fallu consulter un médecin. Si un médicament avait ce genre de profil de sécurité, il serait immédiatement retiré du marché. Prendriez-vous un médicament avec ce genre de profil d'effets secondaires ? Bien sûr que non. C'est hors normes ! Cependant, comme on nous dit que c'est un vaccin sûr et efficace, les gens font ce qu'on leur dit malgré le manque de sécurité. C'est ainsi que fonctionne la science. Notez que les personnes qui ont été tuées par le vaccin n'ont pas pu participer à l'enquête, les chiffres réels sont donc légèrement plus mauvais. Rasmussen a également admis que Google censure les résultats défavorables ! En bref, ils ont admis que c'est pire que ce qu'ils sont "autorisés" à dire aux gens (voir leur tweet). Wow.

Voici ce qu'ils ont dit : "Nous avons demandé... et la réponse n'est pas bonne." En d'autres termes, nous tous, propagateurs de désinformation, avions raison depuis le début. Ils auraient dû nous écouter. Cela va-t-il changer quelque chose ? Bien sûr que non. Tout le monde va continuer, comme si cela n'était jamais arrivé. Le sondage sera ignoré, tout comme l'ensemble des données (y compris les sondages) montrant que les vaccins tuent des centaines de milliers de personnes.

Le sondage

Qui a besoin du VAERS ? Nous avons interrogé des Etatsuniens vaccinés sur les effets secondaires des vaccins, et la réponse n'est pas bonne. Nous vous en disons autant que Google nous le permet, ici : youtu.be/ljrMPvk4mjo

Voici les résultats que YouTube les autorise à partager. Regardez-les maintenant avant que YouTube ne les censure. Gardez ceci à l'esprit : vous êtes aux Etats-Unis où votre gouvernement conspire illégalement avec les sociétés de médias sociaux pour censurer toute information qui révèle que les vaccins ne sont pas sûrs. Le sondeur commence par se lamenter que quelqu'un aurait déjà dû sonder les Etatsuniens à ce sujet. Bonjour ?!? Je fais cela depuis mai 2021 et les résultats ont montré que les vaccins devraient être arrêtés à l'époque. Est-ce que j'ai un quelconque mérite ? Nah...

https://www.rasmussenreports.com/public_content/lifestyle/covid_19

Vidéo sur Rumble :

https://rumble.com/v202al2-survey-12-million-americans-report-major-side-effects-from-covid-19-vaccine.html

Mark Mitchell de Rasmussen : "C'est un sujet sensible pour les censeurs de Big Tech." Yup. Tu as raison. Il nous a été difficile de trouver un institut de sondage prêt à poser les questions. Une fois le travail terminé, personne n'a voulu le rendre public ou réaliser son propre sondage pour montrer que le nôtre était faux.

Mais il est agréable pour le directeur d'un grand institut de sondage d'admettre qu'aux Etats-Unis aujourd'hui, vous n'êtes pas autorisé à poser des questions sous peine d'être réduit au silence. Autant pour la liberté d'expression. Il se donne beaucoup de mal pour expliquer aux censeurs de YouTube que "l'opinion publique étatsunienne n'est pas une désinformation médicale". Nous verrons combien de temps cela durera. Rasmussen souligne que l'efficacité du vaccin varie en fonction de votre parti politique. Apparemment, le vaccin ne fonctionne pas très bien pour les républicains, mais il fonctionne très bien pour les démocrates. Cela signifie que si vous voulez obtenir la meilleure protection en vous faisant vacciner contre la Covid, vous devrez changer de parti. Ok, je plaisante. Mais n'est-ce pas stupéfiant ?

57% des Etatsuniens sont préoccupés par les effets secondaires majeurs. S'ils avaient simplement interrogé les responsables de la santé publique ou les personnes travaillant au CDC, je parie que le chiffre serait de 0 %, car ces gens boivent tous du Kool-Aid.

Voici les personnes les plus susceptibles d'être vaccinées :

Mais voici le gros lot : 7% ont eu un effet secondaire majeur du vaccin contre la COVID, soit plus de 12 millions d'adultes aux Etats-Unis. Au moins 71 millions d'adultes ont eu au moins un effet secondaire mineur. Le responsable du sondage dit : "Ces chiffres sont absolument stupéfiants." Ouaip. Et les taux d'effets secondaires ne dépendent pas du parti politique auquel vous appartenez !

C'est le même chiffre que j'ai trouvé et que V-safe a trouvé (il a trouvé près de 8%) après que l'ICAN ait lutté avec les CDC pendant 1½ ans pour publier les données.

Résumé Rasmussen a trouvé le même effet secondaire majeur que V-safe et mes sondages. Le taux d'effets secondaires majeurs est hors normes. Si c'était un médicament normal, il serait retiré du marché. Mais les vaccins contre la Covid ne peuvent pas faire de mal. Peu importe le nombre d'Etatsuniens tués ou blessés, les médecins continueront d'inciter les gens à se faire vacciner parce que leur travail les oblige à s'en tenir au discours "sûr et efficace". Les CDC et les médias grand public ne diront rien et rien de majeur ne changera car les gens feront confiance à ce que les CDC et les médias grand public leur diront de faire. J'ai simplement pensé que vous deviez connaître la vérité.