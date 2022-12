[Vidéos] Conséquences de la vaccination contre la Covid ? - C'est l'enjeu d'une plainte pénale en Suisse (SRF)

Conséquences de la vaccination contre la Covid ? - C'est l'enjeu de la plainte pénale contre Swissmedic

Article originel : Folgen der Covid-Impfung? - Darum geht es bei der Strafanzeige gegen Swissmedic

SRF, 14.11.22



Vidéo cliquez ici

Voilà de quoi il s'agit : Le 14 juillet 2022, un avocat a déposé une plainte pénale de 300 pages auprès du ministère public cantonal compétent, au nom de six personnes présumées lésées par des vaccins ARNm. Elle est dirigée contre trois représentants de l'Autorité suisse d'autorisation et de surveillance des médicaments et des dispositifs médicaux (Swissmedic) et cinq médecins vaccinateurs de l'Hôpital de l'Ile à Berne. Une enquête pénale doit être ouverte à leur encontre. L'avocat s'est adressé au public lors d'une conférence de presse.

Voici les plaignants : l'avocat des personnes concernées, Philipp Kruse, est un adversaire déclaré des vaccinations et des mesures Covid. Il a représenté des personnes qui ont refusé de porter des masques ou des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants participent à des tests en pool. Des médecins qui se sont fait remarquer en tant que coronasceptiques sont également intervenus lors de la conférence de presse...

Lire la suite