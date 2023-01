Affaire Epstein : une procureure démise de ses fonctions après avoir accusé la banque JPMorgan Chase de complicité (Nexus)

La procureure générale Denise George, qui avait permis un accord de plus de 105 millions de dollars avec les successeurs de Jeffrey Epstein, a perdu son poste quelques jours après avoir intenté un procès à la banque JPMorgan Chase. Elle avait accusé la banque d’avoir « facilité, soutenu et caché » le réseau de trafic humain d’Epstein.



◆ Un réseau terrifiant

L’homme d’affaires américain Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019 et accusé de trafic sexuel, d’organisation de trafic sexuel et d’avoir utilisé sa maison des îles Vierges pour ses crimes. Selon le New York Times , il avait déjà été condamné en 2008, en Floride, pour avoir procuré un enfant à des fins de prostitution. Epstein, qui a été un client de la banque JPMorgan Chase pendant 15 ans, est décédé en 2019 dans sa cellule, peu de temps après son arrestation. Bien qu’il y ait de nombreux doutes sur les causes de sa mort, le suicide est la version retenue.



◆ Une banque complice ?