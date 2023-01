Cheikh Anta Diop,  l’hérétique (BdA)

Mis au ban de l’université française avec une virulence et un acharnement singuliers, sans rémission à ce jour, Cheikh Anta Diop est le fondateur d’une anthropologie africaine qui, vouée au dénigrement, au mépris et à la caricature, résiste obstinément, tel un roc, sûre de sa force.

Un homme de la Renaissance

Né en 1923 au Sénégal, dans le village de Caytou, fondé par son grand-père, au nord de Bambey, région de Djourbel, Cheikh Anta Diop, après avoir été scolarisé à l’école coranique puis à l’école française de sa région natale, poursuit ses études secondaires à Dakar et Saint-Louis.

Il obtient un double baccalauréat, en philosophie et en mathématiques. Il manifeste ainsi précocement l’étendue de son intelligence dans l’accès à la connaissance. Ce sera la marque du chantre de la Renaissance africaine, comme ce fut celle de l’esprit de la Renaissance en Occident, tel que le décrit Pascal : « Puisqu’on ne peut être universel et savoir tout ce qu’on peut savoir sur tout, il faut savoir un peu de tout. Car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d’une chose ; cette universalité est la plus belle. » .

En 1946 il arrive à Paris pour faire des études de physique et chimie. Il suit l’enseignement de Frédéric Joliot-Curie ; mais il s’intéresse aussi à l’histoire et aux sciences sociales en assistant aux cours de Gaston Bachelard. Scandalisé de l’affirmation de l’ethnologie coloniale, prétendant que l’Afrique n’a pas d’histoire, il s’appuie sur des auteurs de l’Antiquité grecque et des Modernes comme Volney, pour poser, dans sa thèse de doctorat, sous le titre Qu’étaient les Egyptiens prédynastiques ?, le fait que l’Egypte antique était noire [1]. Ce projet de thèse est refusé a priori et Cheikh Anta Diop en fait un livre fondateur : Nations nègres et culture (1954).

Après avoir déposé un nouveau sujet de thèse en 1956, L’Afrique noire précoloniale. Étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l’Europe et de l’Afrique noire de l’Antiquité à la formation des États modernes, et produit comme thèse secondaire L’Unité culturelle de l’Afrique noire (1959), Cheikh Anta Diop soutient sa thèse le 9 janvier 1960. La séance est très longue et houleuse. Le postulant qui, de l’avis unanime s’est montré particulièrement brillant – ce qui, à la limite, sera retenu contre lui, puisqu’on le traitera de « prestidigitateur » - obtient la mention « honorable ». Dans les us et coutumes du sérail cette mention inhabituelle – le « très honorable » étant de règle même pour les plus ternes prestations – lui interdit pratiquement d’enseigner à l’Université. Quelques appréciations prononcées par les membres du jury, interrogés à l’issue de la soutenance, sont à retenir : André Aymard, doyen de la Faculté des Lettres, président du jury : « De l’entêtement, malgré mes conseils... » ; André Leroy-Gourhan : « Votre indiscipline... » et enfin le must, Roger Bastide : « Vous êtes encore trop jeune pour traiter des questions aussi étendues... » - Cheikh Anta Diop a alors 37 ans. Mais il y a mieux, puisqu’un certain Yves Florenne avait précédemment désigné Nations nègres et culture comme « un manifeste de racisme et d’impérialisme noirs » [2]. Mentionnons cependant une voix discordante, celle de Georges Gurvitch, sociologue, professeur à la Sorbonne : « La civilisation de l’ancienne Égypte ne serait pas possible sans le grand exemple de la culture négro-africaine, et elle n’en fut, très probablement que la sublimation » [3].

Une synthèse magistrale

Cheikh Anta Diop a fait, sur l’histoire et les civilisations africaines, le même travail que Georges Dumézil sur les Indo-Européens : une vaste synthèse joignant la raison et l’intuition, étayées par l’esprit critique, pour faire émerger ce qui relève de l’évidence, une fois ôtées les œillères des préjugés. De même que le postulat d’un foyer indo-européen d’origine préhistorique a structuré la connaissance des langues et des civilisations européennes dans leur diversité, de même le postulat d’un foyer de civilisation dans la haute vallée du Nil, produisant aussi bien la civilisation égyptienne en descendant vers le Nord, dans la vallée du Nil, que les autres cultures qui se répandent vers le Sud, le Centre et l’Ouest de l’Afrique, est fondateur d’une véritable archéologie africaine. D’innombrables phénomènes reçoivent là une explication cohérente. Sauf que Dumézil, même s’il se heurta aux critiques de certains spécialistes étroitement myopes, jouit d’un prestige inégalé dans le monde académique, tandis que Cheikh Anta Diop est resté l’objet d’une indécrottable vindicte de la part des tenants de la science coloniale.