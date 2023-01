Comment les grèves mondiales font le jeu de la grande réinitialisation (Off Guardian)

Comment les grèves mondiales font le jeu de la grande réinitialisation Article originel : How Global Strikes Play Right into the Great Reset’s hands Par Kit Knightly Off Guardian, 5.01.23 Note de SLT : un article original mais discutable. A suivre...

Au cours des derniers mois, des grèves ont dévasté l'infrastructure nationale du Royaume-Uni et continueront probablement à le faire jusqu'en 2023.

La période précédant Noël a été marquée par des grèves postales pour le service Royal Mail du Royaume-Uni.

Tout au long du second semestre de 2022, les grèves des transports ont été monnaie courante. Il y en a une aujourd'hui qui a effectivement interrompu tous les trajets en train.



Il est possible qu'une grève des enseignants ait lieu dans le courant du mois et que les enfants soient renvoyés de l'école. Les infirmières se sont mises en grève en décembre, et le feront probablement à nouveau ce mois-ci.

Le Royaume-Uni n'est pas le seul pays concerné. Des grèves dans plusieurs secteurs ont eu lieu dans toute l'Europe occidentale en décembre et début janvier jusqu'à présent.



Les infirmières de New York sont prêtes à se mettre en grève la semaine prochaine, et celles du Minnesota ont évité de justesse une grève le mois dernier.

Seule la surenchère présidentielle de Joe Biden a permis d'éviter une grève nationale des cheminots juste avant Noël.

Une recherche sur les termes "grève" ou "action industrielle" dans Google trends a révélé un intérêt croissant dans le monde entier au cours des derniers mois. Une mesure certes grossière, mais certainement pas dénuée de sens.



Les grèves sont soudainement devenues un phénomène mondial très médiatisé.

Compte tenu des difficultés économiques actuelles, ce n'est évidemment pas surprenant.

Les entreprises fixent les prix et réduisent les coûts à tout bout de champ, et les salaires stagnent depuis des décennies alors que les profits explosent. Il n'est donc pas étonnant que les travailleurs et leurs représentants tentent de rétablir l'équilibre par tous les moyens possibles.

Mais dans le monde de la nouvelle normalité, qu'est-ce que cela signifie ? Et est-il possible

que cette cause parfaitement juste soit manipulée pour servir l'agenda de la grande réinitialisation ?



Après tout, le modèle de l'Union présente un désavantage évident dans la situation actuelle :

Il est construit sur l'hypothèse sous-jacente que les patrons veulent que leurs employés travaillent.

Mais après la crise, est-ce encore le cas ?

Pendant près de trois ans, nous avons vu la grande majorité de la structure politique des entreprises se consacrer à empêcher les travailleurs de travailler.



La campagne et les "confinements" ont démontré que l'establishment veut.. :