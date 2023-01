Des dossiers de renseignement déclassifiés exposent des vérités dérangeantes sur la guerre de Bosnie révélant des opérations secrètes de la CIA, des livraisons d'armes illégales, des combattants djihadistes importés (The Grayzone)

Des dossiers de renseignement déclassifiés exposent des vérités dérangeantes sur la guerre de Bosnie.

Article originel : Declassified intelligence files expose inconvenient truths of Bosnian war

Par Kit Klarenberg et Tom Secker

The GrayZone, 30.12.22

Des dossiers de renseignement envoyés par des casques bleus canadiens révèlent des opérations secrètes de la CIA, des livraisons d'armes illégales, des combattants djihadistes importés, des faux drapeaux potentiels et des atrocités mises en scène. Le mythe établi de la guerre de Bosnie est que les séparatistes serbes, encouragés et dirigés par Slobodan Milošević et ses acolytes à Belgrade, ont cherché à s'emparer par la force de territoires croates et bosniaques afin de créer une "Grande Serbie" irrédentiste. À chaque étape, ils ont purgé les Musulmans autochtones dans un génocide concerté et délibéré, tout en refusant d'engager des pourparlers de paix constructifs. Ce récit a été agressivement perpétué par les grands médias de l'époque, puis légitimé par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), créé par les Nations unies, une fois le conflit terminé. Depuis, elle est devenue axiomatique et incontestable dans la conscience occidentale, renforçant le sentiment que la négociation équivaut invariablement à l'apaisement, une mentalité qui a permis aux faucons de guerre de l'OTAN de justifier de multiples interventions militaires au cours des années suivantes. Cependant, une vaste collection de câbles de renseignements envoyés par les troupes canadiennes de maintien de la paix en Bosnie au Quartier général de la Défense nationale d'Ottawa, publiée pour la première fois par Canada Declassified au début de 2022, expose ce récit comme une farce cynique.

Les documents offrent une vue inégalée, de première main et en temps réel, de la guerre telle qu'elle s'est développée, avec la perspective d'une paix se dégradant rapidement en un bain de sang qui a finalement causé la mort douloureuse de la Yougoslavie multiconfessionnelle et multiethnique. Les soldats canadiens faisaient partie de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) envoyée en ex-Yougoslavie en 1992, dans le vain espoir que les tensions ne dégénéreraient pas en guerre totale et qu'un règlement à l'amiable pourrait être trouvé par toutes les parties. Ils sont restés jusqu'au bout, bien après que leur mission ait été réduite à un échec lamentable, mettant leur vie en danger. L'analyse de plus en plus sombre de la réalité sur le terrain par les casques bleus offre une perspective franche de l'histoire de la guerre qui a été largement cachée au public. C'est une histoire d'opérations secrètes de la CIA, de provocations littéralement explosives, de livraisons d'armes illégales, de combattants djihadistes importés, de faux drapeaux potentiels et d'atrocités mises en scène.

Lisez l'intégralité des câbles canadiens de la FORPRONU ici. Voir les principaux extraits des fichiers mentionnés dans cet article ici.

" Ingérence extérieure dans le processus de paix " C'est un fait peu connu mais ouvertement reconnu que les Etats-Unis ont jeté les bases de la guerre en Bosnie, en sabotant un accord de paix négocié par la Communauté européenne au début de 1992. Sous ses auspices, le pays serait une confédération, divisée en trois régions semi-autonomes selon des lignes ethniques. Bien que loin d'être parfait, chaque partie a généralement obtenu ce qu'elle voulait - en particulier, l'autonomie - et, au moins, a bénéficié d'un résultat préférable à un conflit total. Cependant, le 28 mars 1992, l'ambassadeur des États-Unis en Yougoslavie, Warren Zimmerman, a rencontré le président bosniaque Alija Izetbegovic, un musulman bosniaque, pour lui offrir, semble-t-il, la reconnaissance par Washington du pays en tant qu'État indépendant. Il a en outre promis un soutien inconditionnel dans l'inévitable guerre qui suivrait, si la proposition communautaire était rejetée. Quelques heures plus tard, Izetbegovic est entré sur le sentier de la guerre, et des combats ont éclaté presque immédiatement.

Selon la sagesse populaire, les Etatsuniens craignaient que le rôle prépondérant de Bruxelles dans les négociations n'affaiblisse le prestige international de Washington et ne contribue à l'émergence de la future Union européenne en tant que bloc de puissance indépendant après l'effondrement du communisme. Si ces préoccupations étaient sans doute partagées par les responsables étatsuniens, les câbles de la FORPRONU révèlent un programme beaucoup plus sombre. Washington voulait réduire la Yougoslavie à l'état de ruines et prévoyait de mettre violemment au pas les Serbes en prolongeant la guerre aussi longtemps que possible. Pour les États-Unis, les Serbes étaient le groupe ethnique le plus déterminé à préserver l'existence de l'encombrante république indépendante.

Ces objectifs ont été très efficacement servis par l'assistance absolutiste de Washington aux Bosniaques. L'intransigeance des Serbes dans les négociations bloquait le chemin de la paix en Bosnie, ce qui était un article de foi dans le courant dominant de l'Occident à l'époque, et le reste aujourd'hui. Pourtant, les câbles de la FORPRONU montrent clairement et à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas.

Dans des câbles envoyés de juillet à septembre 1993, période de cessez-le-feu et de nouvelle tentative de partition à l'amiable du pays, les casques bleus canadiens attribuent à plusieurs reprises un caractère obstiné aux Bosniaques, et non aux Serbes. Comme l'indique un extrait représentatif, l'objectif "insurmontable" de "satisfaire les demandes des Musulmans sera le principal obstacle à toute négociation de paix." Divers passages font également référence au fait que "l'ingérence extérieure dans le processus de paix" n'a "pas aidé la situation" et qu'"aucune paix" ne pourra être obtenue "si les parties extérieures continuent à encourager les musulmans à être exigeants et inflexibles dans les négociations." Par aide "extérieure", la FORPRONU entendait bien sûr Washington. Son soutien inconditionnel aux Bosniaques les incitait à "[négocier] comme s'ils avaient gagné la guerre", qu'ils avaient à ce jour "perdue". "L'encouragement d'Izetbegovic à tenir bon pour obtenir de nouvelles concessions" et "la volonté manifeste des États-Unis de lever l'embargo sur les armes à destination des Musulmans et de bombarder les Serbes constituent de sérieux obstacles à la fin des combats en ex-Yougoslavie", notent les casques bleus le 7 septembre 1993... Lire la suite

Traduction SLT