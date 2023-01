Des preuves et des mensonges : la fin de l’enquête libyenne enfonce Nicolas Sarkozy (Mediapart)

Il est le seul à avoir répondu « oui », et bien mal lui en a pris. Avant de clore définitivement leur tentaculaire instruction sur l’affaire Sarkozy-Kadhafi débutée neuf ans plus tôt, les juges Aude Buresi et Virginie Tilmont ont écrit aux avocats des principaux mis en examen pour savoir si leur client souhaitait être auditionné une dernière fois. Tous, de l’ancien chef de l’État Nicolas Sarkozy à ses ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth, ont poliment décliné la proposition....