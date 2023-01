Détournement des recettes du pétrole congolais, de Paris à Brazzaville, en relation avec des personnalités économiques et politiques françaises selon Libération

Libération révèle les rouages de ce qui pourrait être l’un des principaux circuits de détournement des recettes du pétrole congolais, de Paris à Brazzaville en passant par la Suisse et Monaco. En cause, la société Orion Oil et son patron Lucien Ebata, proche du président Denis Sassou-Nguesso et aux multiples relations avec des personnalités économiques et politiques françaises. Retrouvez tous nos articles ici.

Ce 22 novembre 2016, Lucien Ebata est à Paris et comme à son habitude, il a multiplié les rendez-vous dans un salon du Peninsula, un palace parisien proche de l’avenue des Champs-Elysées. «Quelques personnes de ce pays sont passées me voir», dit le PDG du groupe de négoce pétrolier Orion Oil à 20 h 30 au téléphone à Philo Ebata, son épouse. Le richissime homme d’affaires canado-congolais ne s’en doute pas, mais ses lignes téléphoniques, ainsi que celles de son entourage, sont surveillées : il est alors visé par une minutieuse et complexe enquête judiciaire débutée quatre ans plus tôt, dont le... Lire la suite