Dre Tina Peers : "Nous nous sommes complètement trompés de politique dans la gestion de la Covid" (Vidéo)

'We completely followed the wrong policies' in dealing with Covid | Dr Tina Peers tells Nigel Farage/ Nous nous sommes complètement trompés de politique en traitant avec Covid | Le Dr Tina Peers dit à Nigel Farage. Boris Johnson nous a dit dès le début "nous suivrons toujours la science". Mais il ne nous a pas dit quelle science il suivait.... beaucoup de ce que nous avons fait était totalement illogique.