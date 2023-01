Emmanuel Todd déclare dans Die Weltwoche : "L'enjeu de cette guerre, c'est l'Allemagne" et que les Etats-Unis ont saboté le pipeline Nord Stream

"L'enjeu de cette guerre, c'est l'Allemagne"

Article originel : «In diesem Krieg geht es um Deutschland»

Par Jürg Altwegg

Die Weltwoche, 7.01.23



Note de SLT : Quand on demande à Todd : Qui a saboté le pipeline NordStream, il déclare " "Bien sûr, les Etatsuniens Mais c'est sans importance. C'est normal." La question importante est : "Comment une société peut-elle croire que cela aurait pu être les Russes ?"(Cité par Daily Sceptic)





L'historien français Emmanuel Todd avait prédit l'effondrement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, il voit les Etats-Unis en déclin. On se moque de la France, les Britanniques ont agi sans réfléchir. Les Allemands, devenus la cible des Etatsuniens, sont les plus mal lotis. La Russie, en revanche, se porte mieux que ne le pensent de nombreux observateurs occidentaux...

...La crise financière de 2008 a montré qu'avec la réunification, l'Allemagne est devenue la première puissance d'Europe et donc aussi une rivale des États-Unis. Jusqu'en 1989, elle était politiquement un nain. Maintenant, Berlin a montré sa volonté de s'impliquer avec les Russes. Combattre ce rapprochement devient une priorité de la stratégie étatsunienne. Les États-Unis avaient toujours fait savoir qu'ils voulaient torpiller l'accord sur le gaz. L'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est n'était pas principalement dirigée contre la Russie, mais contre l'Allemagne...



...Nous avons affaire ici à une inversion de la réalité possible.....les journaux nous disent que les Russes tirent sur des prisons qu'ils ont occupées. Qu'ils tirent sur des centrales nucléaires qu'ils contrôlent localement. Qu'ils font sauter des pipelines qu'ils ont eux-mêmes construits...

Lire la suite