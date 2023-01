Encore un autre "variant" de la Covid : Omicron XBB et le récit narratif qui s'autoentretient (Off Guardian)

Encore un autre "variant" de la Covid : Omicron XBB et le récit narratif qui s'autoentretient Article originel : Yet another Covid “variant”: Omicron XBB & the self-driving narrative Par Kit Knightly Off Guardian, 4.01.23

Un autre variant de la Covid fait les gros titres - il s'agit d'Omicron XBB 1.5 si vous voulez savoir. Honnêtement, cela n'a pas vraiment d'importance à ce stade - mais cela fournit une leçon intéressante sur la nature de la construction narrative de la propagande et comment, passé un certain point, elle suit une vie propre.



Ces jours-ci, les voitures à conduite autonome font beaucoup parler d'elles. Dans quelques années, conduire sa propre voiture sera considéré comme "égoïste", "dangereux" et "démodé".

Mais la Covid est devenu un récit sur la conduite autonome.

C'est une machine qui s'auto-perpétue, qui n'échappe pas au contrôle de ses créateurs, mais qui est actuellement réglée sur le pilote automatique. Nous avons atteint la singularité de la propagande - ce point où trop de gens ont trop misé sur la supposée "réalité" de la Covid pour la laisser mourir.

Si les initiateurs du mensonge de la pandémie s'exprimaient - pour admettre la planification de l'escroquerie, expliquer comment elle a été réalisée et prétendre que la Covid n'a jamais existé - ils seraient ignorés ou hurlés. Et toute la fausse "science" qu'ils ont payé pour créer serait utilisée comme "preuve" qu'ils ont eu tort.

Ce n'est pas accidentel. C'est le but ultime de la propagande. Les médias sont une machine industrielle conçue pour transformer une collection de mensonges en une histoire, une histoire en une croyance, et enfin - le plus important - une croyance en une partie incontestée de la réalité collective.

Ce processus n'est pas nouveau, mais il prend généralement des années et des années, le changement climatique en étant l'exemple récent le plus évident. La Covid nous a montré que le processus s'accélère massivement, comme le time-lapse d'une graine devenant une fleur.

La majeure partie de ce phénomène est due à l'engagement de la motivation de profit des gens. L'argent principalement, comme toujours et pour toujours, mais les aspects de l'ego, de la "vertu" et du but jouent également un rôle - tout cela peut être regroupé dans un groupe que nous pouvons appeler grossièrement "intérêt personnel".

En ce moment, il y a des dizaines - peut-être des centaines - d'universités et de laboratoires de recherche dans le monde qui reçoivent des millions de dollars en subventions pour faire des recherches sur la "Covid" d'une manière ou d'une autre.



Nouveaux variants, nouvelles méthodes de test, évaluation de l'efficacité des EPI, préparation et prévention des pandémies, mise à jour des tests, modification des vaccins... la liste est longue.

Citez un petit domaine du récit de la "pandémie" et je peux vous garantir qu'un type en blouse est payé pour écrire des articles à ce sujet.

Une armée de personnes - des personnes qui n'ont probablement jamais joué aucun rôle dans la création de ce faux récit, et qui pourraient bien croire qu'il est tout à fait réel - sont maintenant dans une position où leur gagne-pain dépend de l'existence de la Covid. Ils ne se laisseront JAMAIS convaincre du contraire.

Tout le monde connaît la citation d'Upton Sinclair "Il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme dont le salaire dépend de son incompréhension". Cela s'applique certainement ici.

Mais ceci est tout aussi vrai, et tout aussi pertinent : Il est très facile de trouver quelque chose quand votre salaire dépend de sa découverte. Les variants continueront donc d'affluer.



La Covid est devenue une industrie artisanale. Aspirant l'argent d'un côté, crachant des variants de l'autre.

Et si, pour l'instant, il s'agit d'un processus silencieux fonctionnant en arrière-plan, à tout moment, l'un de ces "variants" peut être tiré d'une relative obscurité et utilisée pour relancer les confinements, les mandats de masquage et tout le baratin de la pandémie.

Une petite ferme pornographique de la peur, avec une récolte mûre à récolter selon les besoins.

C'est la petite leçon à retenir : la victoire ultime de la propagande n'est pas de faire croire à tout le monde qu'un mensonge est la vérité, mais de faire en sorte que certaines personnes aient besoin qu'il le soit.