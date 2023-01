Facebook est accusé de bloquer une couverture satirique sur Joe Biden dans un conflit sur la liberté d'expression (The Sun)

Facebook est accusé de bloquer un dessin une publicité satirique sur Joe Biden dans un conflit sur la liberté d'expression. Article originel : Facebook accused of blocking advert satirising Joe Biden in a free speech row Par Ryan Sabey The Sun, 7.01.23

FACEBOOK a été accusé de bloquer une publicité satirique sur Joe Biden dans un conflit sur la liberté d'expression.

Le géant des médias sociaux a indiqué aux patrons du magazine The Spectator qu'une image du président étatsunien publiée dans l'édition de cette semaine était interdite.

Le Spectator titrait Six More Years ("6 années de plus") mais montrait M. Biden ne levant que cinq doigts...

