Gestion de la Covid. L'Occident a-t-il imposé l'austérité à l'Afrique ? (Unherd)

L'Occident a-t-il imposé l'austérité à l'Afrique ?

Article originel : Did the West impose austerity on Africa?

Par Toby Green

Unherd, 9.01.23



La victoire des Etats-Unis sur la pandémie est catastrophique pour les pauvres du monde entier

Le XXIe siècle était censé appartenir à l'Afrique : il annonçait le début de l'ère de l'" Africa Rising ", où le continent semblait destiné à connaître une période prolongée de croissance économique et de hausse des revenus. Deux décennies plus tard, cependant, ce scénario ne tient plus. Le mois dernier, 22 nations à faible revenu du continent souffraient de surendettement ou risquaient d'en souffrir, tandis que les remboursements de la dette africaine étaient à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans. À l'aube de 2023, les gros titres ne vantaient plus les promesses économiques du continent, mais plutôt ce que les économistes traditionnels considéraient comme son inévitable "année d'austérité".

De nombreux facteurs liés à la réponse à la pandémie sont au cœur de la crise actuelle de l'Afrique, même si de nombreux économistes choisissent de les ignorer. Certains soulignent le fait que les prêts à long terme de l'Afrique ont plus que doublé dans les années 2010, à la fois sur l'ensemble du continent et dans des régions spécifiques comme l'Afrique orientale et australe. Au Nigeria, par exemple, la valeur des prêts extérieurs du pays a atteint 28,57 milliards de dollars en décembre 2020, ce qui signifie qu'une dette supplémentaire de 21,27 milliards de dollars avait été accumulée au cours des cinq années précédant la pandémie.