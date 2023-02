Il est temps de fermer le ministère de la Vérité du gouvernement (The Telegraph)

Il est temps de fermer le ministère de la Vérité du gouvernement. Article originel : It's time to close the Government's Ministry of Truth Par Silkie Carlo The Telegraph, 30.01.23

Le "ministère de la Vérité" du gouvernement a été exposé. Cet ensemble orwellien d'unités secrètes réparties dans les ministères, qui prétendent lutter contre la désinformation, s'avère en fait surveiller et enregistrer les critiques du gouvernement et de ses politiques. Les unités étaient pratiquement hyperactives pendant la pandémie, notant toute déclaration divergente de toute personne ayant une audience en ligne - des journalistes aux experts de renommée mondiale et même des députés.

Des fonctionnaires du ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports dirigent le service obscur de contrôle de la vérité du gouvernement, avec le soutien de fonctionnaires du Cabinet Office. L'aspect le plus troublant est peut-être l'implication de la très secrète 77e brigade de l'armée britannique, une unité spécialisée dans l'"engagement non létal" contre des "adversaires" et décrite comme une "machine de guerre de l'information". Les politiciens et le public se sont réjouis de cette activité en partant du principe qu'elle était dirigée contre les fermes à trolls chinoises et russes, mais nous connaissons maintenant la vérité qui fait froid dans le dos : elle nous visait en fait.

Des journalistes et des hommes politiques, dont l'ex-ministre et député des libertés civiles David Davis, ont été signalés par les unités de vérité du gouvernement pour avoir partagé des articles qui donnaient des analyses impartiales de politiques publiques clés - des tests de masse au déploiement des vaccins - où figuraient des voix critiques à l'égard des politiques gouvernementales. Il s'agit d'un cas désastreux de dérive de mission, où un chèque en blanc pour combattre la désinformation s'est transformé en une licence pour surveiller et censurer la dissidence.

Il est peu probable que ce soit une coïncidence totale que certaines des personnes que ces unités signalaient à plusieurs reprises - le député David Davis, le chroniqueur Peter Hitchens et le professeur Carl Heneghan d'Oxford - aient également fait l'objet d'une censure inexplicable sur les plateformes de médias sociaux. Le gouvernement a le statut de "signaleur de confiance" auprès des entreprises technologiques, ce qui signifie que tout ce qu'elles signalent fait l'objet d'une attention particulière et rapide. Une vidéo du discours de David Davis contre les passeports vaccinaux a été supprimée de YouTube ; Peter Hitchens croit qu'une vidéo dans laquelle il critiquait le verrouillage a été supprimée des résultats de recherche ; le professeur Heneghan a été temporairement suspendu sur Twitter et les articles concernant ses études universitaires sur Facebook ont été marqués comme "faux". Ces incidents ont été qualifiés d'"erreurs" et annulés dès que la réaction du public a été suffisante. Mais le mal était déjà fait.



Maintenant que Whitehall est, espérons-le, en train de dégriser de cette période enivrante d'autoritarisme (ou des fêtes sans fin qu'ils organisaient pendant que nous étions enfermés), nous devons rendre compte correctement de ces dommages. Sinon, notre démocratie pourrait ne plus jamais être la même. La gueule de bois nous a laissé avec une unité de contre-désinformation désormais permanente stationnée au DCMS et redéployée pour surveiller les récits sur un éventail d'affaires gouvernementales si secrètes que même le Comité de renseignement et de sécurité - qui est censé surveiller les espions, pas les SpAds - s'est plaint que le gouvernement refuse d'autoriser la surveillance de ce travail.

Le dossier des révélations publiées sur le travail de l'Unité de contre-désinformation - de la surveillance politique à l'évitement de la supervision - montre que l'unité n'est pas adaptée à son objectif. Elle doit être suspendue immédiatement et faire l'objet d'une enquête approfondie. Mais les questions les plus importantes soulevées par cet exposé sont de savoir ce que les gouvernements veulent dire lorsqu'ils parlent de combattre la "désinformation", et quel contrôle ils devraient avoir sur les informations que nous sommes autorisés à voir, entendre, lire et partager. Alors que la désinformation est plus clairement définie comme des faussetés diffusées délibérément pour tromper les gens, souvent par des États étrangers hostiles, la désinformation est un mot nébuleux et inconfortable faisant référence à des "informations erronées" qui semblent être utilisées pour camoufler les désirs des personnes au pouvoir.



Il se trouve qu'aucun des messages sur les médias sociaux signalés par les unités de lutte contre la désinformation dans cette enquête accablante n'était réellement inexact, mais seulement gênant. Mais s'ils l'avaient été, on pourrait dire qu'ils se trouvaient au bon endroit - un forum ouvert où ils pouvaient être examinés et contestés. Comme l'a écrit Lord Sumption, "nous ne pouvons pas découvrir la vérité sans nous accommoder de l'erreur". Si nous remplaçons notre foi dans un échange libre et ouvert par une confiance dans le contrôle de l'information par l'État ou la technologie pour que la vérité prévale, nous abandonnons le principe même de la liberté d'expression et la société libre qu'elle promet.