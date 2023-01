Info ou intox ? Commandement militaire russe en Ukraine. Surovkin a-t-il été remplacé par Gerasimov ? Oui selon NBC et le Jt de France 2. Non selon MoA

Cette information a déjà été évoquée par NBC

En ce qui concerne les nouvelles actuelles, nous voyons aujourd'hui des titres de fake news comme celui-ci de NBC :

Putin replaces commander of Russia’s war in Ukraine after just 3 months

Poutine remplace le commandant de la guerre russe en Ukraine après seulement 3 mois.

Valery Gerasimov succède à Sergei Surovikin, qui sera désormais l'un de ses adjoints, a déclaré mercredi le ministère russe de la défense.

Le président russe Vladimir Poutine a remplacé le commandant qui dirige ses forces en Ukraine, trois mois seulement après lui avoir confié le poste.

Le général Valery Gerasimov remplacera Sergei Surovikin, a déclaré le ministère de la défense du pays sur Telegram mercredi, un changement qui intervient alors que Kiev prévient que Moscou prépare une nouvelle offensive majeure après des mois de recul sur le champ de bataille.





Mais selon Moon of Alabama, (traduction ici) ce qui précède est une mauvaise interprétation d'un simple changement de nom.

Russians With Attitude @RWApodcast - 16:09 UTC · Jan 11, 2023

Selon Moon of Aalabam, nous sommes passés de 1 à 2