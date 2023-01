Jacinda Ardern a quitté son poste de Première ministre en disant qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour sa gentillesse. Mais c'est une gifle arrogante à tous les Kiwis qui n'oublieront jamais sa cruauté pendant la Covid (Daily Mail)

Jacinda Ardern a quitté son poste de Premier ministre en disant qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour sa gentillesse. Mais c'est une gifle arrogante à tous les Kiwis qui n'oublieront jamais sa cruauté pendant la Covid, écrit CAMERON CARPENTER.

Article originel : Jacinda Ardern quit as PM saying she wanted to be remembered for her kindness. But that's an arrogant slap in the face to all the Kiwis who'll never forget her cruelty during Covid, writes CAMERON CARPENTER

Daily Mail, 20.01.23