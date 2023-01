Françafrique. L'interview complaisante par Bercoff de l'autocrate françafricain Denis Sassou Nguesso (Vidéo)

A savourer le court passage sur la Françafrique vu par Sassou Nguesso face à un Bercoff très timoré marqué par la déférence (à 33'00'' sur la vidéo ci-dessous "Bercoff dans tous ses états : Entretien exclusif de Denis Sassou-Nguesso, président du Congo"). Une interview digne d'un publireportage. Quant au débat sur les bienfaits et les méfaits de la colonisation française au Congo-Brazzaville (au début de la vidéo de l'interview), vu par les deux acolytes, nous avons affaire à un passage d'anthologie ! A déguster aussi la publicité bercoffienne sur le dernier livre de l'autocrate congolais. Une leçon de courage journalistique digne de ce que l'on fait de mieux ailleurs sur les chaînes d'Etat.



On n'évoquera pas l'apologie par Sassou Nguesso de son ami Jacques Chirac (55'00'' sur la vidéo). Pour qui connaît l'histoire de la guerre civile au Congo-Brazzaville où les 3 E (Elf / Elysée / Etat-major) ont joué un rôle fondamental tout semble des plus limpide quant au système françafricain mortifère qui agit derrière les néogouverneurs françafricains. Un système qui continue à s'auto-glorifier via un magistère politico-médiatico-intellectuel sans la moindre autocritique tout en se targuant faussement des droits de l'homme et d'une certaine éthique mais dont la véritable ligne directrice politique en est l'envers. Enfin le meilleur pour la fin, à savoir les louanges sassouïennes sur la "Franc-maçonnerie", "l'initiation" et "l'humanisme" face au souffleur Bercoff (1h01'00''). C'est à vous couper le souffle !



Extrait de la fin de l'interview (voir plus bas) :

Sassou Nguesso (SN) : "Nous on a gardé un bout de traditions"

Bercoff (B) : "Et d'initiation"

SN. : "C'est gardé dans nos villages là-bas. Moi je suis un initié."

B. : "Mais c'est très intéressant parce que vous parlez (ndlr : dans votre livre) aussi de la Franc-maçonnerie qui est une initiation aussi. C'est très intéressant que vous ayez mis les deux"

SN. : "Mais je suis même bien placé pour comparer les deux."

B. : "Alors dites moi cela, ça m'intéresse"

SN . "Des valeurs d'humanisme comme ce n'est pas possible dans les deux cas"

B. : "Et cela se compare ?"

SN. : "Cela se compare bien y compris dans les rituels"

B. : "Y compris dans les rituels ?"

SN. ; "Y compris dans les rituels !"

B. : "Très intéressant"

SN: : "Y compris dans les rituels, je n'en dis pas plus"

B: "Non non"

SN: : "Y compris dans les rituels, l'humanisme"

B. : "Vous voulez dire que..."

SN. : "L'humanisme"

B.: "L'humanisme"

SN. : "L'humanisme, y compris dans les rituels"

B. : "C'est très intéressant".

SN. : "Absolument"

B. : "Merci beaucoup"

SN. : "Merci cher ami !"

B. : "Merci !"





On en redemande ! On espère que Bercoff obtiendra la médaille de la Françafrique et accessoirement de la Franc-maçonnerie pour service rendu. Extraordinaire ! Merveilleux ! Humaniste ! Les mots manquent !



Faut-il sauver le soldat Sassou ?



Et, si on n'avait pas l'esprit mal placé on dirait qu'il s'agit d'une tentative de contre-feu à l'enquête de Libération sur l’affaire Orion Oil.. Mauvais esprit mal initié que nous sommes !