L'Ukraine et la Russie sont d'accord - la Russie combat l'OTAN (Moon of Alabama)

La Russie et l'Ukraine se sont publiquement mises d'accord sur une question fondamentale et importante.

L'Ukraine et la Russie sont d'accord - la Russie combat l'OTAN Article originel : Ukraine And Russia Agree - Russia Is Fighting NATO Moon of Alabama, 10.01.23

Sputnik, qui semble être le seul média international à avoir repris l'information, en dit plus (à partir de ~11:05 min) :

"Au sommet de l'OTAN à Madrid" en juin 2022, "il a été clairement défini qu'au cours de la prochaine décennie, la principale menace pour l'alliance serait la Fédération de Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine élimine cette menace. Nous accomplissons aujourd'hui la mission de l'OTAN. Ils ne versent pas leur sang. Nous versons le nôtre. C'est pourquoi ils sont tenus de nous fournir des armes", a déclaré Reznikov ...

Le responsable a déclaré que ses "partenaires occidentaux" rappelaient constamment à Kiev qu'il défendait "comme un véritable bouclier l'ensemble du monde civilisé, l'ensemble de l'Occident" contre les Russes. Il a ajouté qu'il avait récemment reçu des cartes de vœux et des SMS de ministres de la défense occidentaux à cet effet.

Reznikov a exprimé sa certitude "absolue" quant à l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN, se disant "convaincu qu'il s'agit d'une possibilité absolument réaliste ? Bien sûr, ils n'accepteront pas cette décision politique par consensus avant notre victoire. C'est clair. Mais après la victoire, une fois que tout cela aura pris fin et qu'une certaine forme de paix sera instaurée, les pays de l'OTAN seront, avant tout, intéressés par la construction de cette architecture de sécurité. Ils ont vu leurs propres points faibles, ils ont vu qui était fort et puissant. Aujourd'hui, ils nous enseignent, mais demain, ce sont nos officiers, nos sergents et même nos soldats qui leur apprendront à combattre les Russes. La Russie reste l'une des menaces pour l'OTAN, et pour l'Europe dans son ensemble".



Reuters rapporte aujourd'hui que le gouvernement russe partage l'essentiel du point de vue de M. Reznikov :

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, est considéré par les diplomates comme l'une des principales influences de la ligne dure sur Poutine, qui a promis la victoire en Ukraine malgré une série de revers sur le champ de bataille.

"Les événements en Ukraine ne sont pas un affrontement entre Moscou et Kiev - c'est une confrontation militaire entre la Russie et l'OTAN, et surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne", a déclaré Patrushev dans une interview au journal Argumenti i Fakti.

"Les plans des Occidentaux sont de continuer à diviser la Russie et, à terme, de l'effacer de la carte politique du monde", a-t-il ajouté.

...

Interrogé sur les remarques de Patrushev, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l'OTAN et les États-Unis faisaient partie du conflit ukrainien.

"De facto, ils sont déjà devenus une partie indirecte à ce conflit, en perfusant l'Ukraine avec des armes, des technologies, des informations de renseignement et ainsi de suite", a déclaré M. Peskov lors d'un point de presse régulier.