La bombe Driencourt dans Le Figaro : « L’Algérie s’effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute ? » (Mondafrique)

Xavier Driencourt, diplomate, ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, ex- ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020, vient de lâcher une bombe dans le Figaro. « L’«Algérie nouvelle», selon la formule en vogue à Alger, est en train de s’effondrer sous nos yeux et elle entraîne la France dans sa chute » écrit-il dans une tribune publiée le dimanche 8 janvier 2023. ..