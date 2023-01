La « diplomatie » de M. Biden au Yémen signifie qu’il prend le parti de l’Arabie saoudite et pourrait déclencher une guerre totale (The Intercept)

La « diplomatie » de M. Biden au Yémen signifie qu’il prend le parti de l’Arabie saoudite et pourrait déclencher une guerre totale Article originel : Biden’s “Diplomacy” in Yemen Means Taking Saudi Arabia’s Side — and Could Spark All-Out War Par Shuaib Almosawa The Intercept, 1.01.23

Lorsque le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., a demandé un vote sur une résolution des puissances de guerre qui bloquerait l’appui des États-Unis à l’effort de guerre mené par l’Arabie saoudite au Yémen, le gouvernement Biden a immédiatement fait marche arrière. La résolution, a averti la Maison Blanche, allait perturber les efforts diplomatiques et provoquer la guerre auquelle elle tentait de mettre fin.



« L’Administration s’oppose fermement à la résolution sur les pouvoirs de guerre au Yémen pour un certain nombre de raisons, mais au bout du compte, cette résolution est inutile et compliquerait grandement la diplomatie intense et continue visant à mettre véritablement fin au conflit. » lire les points de discussion de la Maison-Blanche distribués en privé. « En 2019, la diplomatie était absente et la guerre faisait rage. Ce n’est plus le cas maintenant. Grâce à notre diplomatie, qui demeure continue et délicate, la violence a cessé depuis près de neuf mois. »



Les prétentions de la Maison-Blanche selon lesquelles sa diplomatie fonctionne sont toutefois minées par ses propres mouvements politiques et la réalité sur le terrain. L’envoyé du président Joe Biden pour le conflit s’est toujours rangé du côté de la coalition saoudienne contre le mouvement houthiste qui contrôle une grande partie du pays. Et bien qu’un cessez-le-feu pendant le printemps et l’été ait fourni un répit dans les pertes civiles dues aux bombardements, le blocus saoudien en cours et la guerre économique contre les Yéménites perpétuent la crise humanitaire dans le pays, que les Nations Unies considèrent comme la pire au monde.



Sans une approche impartiale du conflit à la recherche d’une solution politique et de l’atténuation de la crise humanitaire, les machinations de l’administration Biden peuvent difficilement être considérées comme des efforts diplomatiques de bonne foi, ont déclaré les critiques de la politique américaine dans le conflit.



« Il n’y a eu aucun progrès diplomatique », a déclaré à The Intercept Jamal Benomar, l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen jusqu’en 2015. « Il n’y a pas eu de processus politique, pas de négociations, ni même de perspective...

