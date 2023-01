La politique du Zéro Covid de la Chine a ravagé son économie. Le pays ne devrait plus dépasser les Etats-Unis cette décennie. (Unherd)

La politique de la Covid de la Chine a ravagé son économie.

Article originel : China’s Covid policy has ravaged its economy

Par Austin WIlliams

Unherd, 2.01.23





Le pays ne devrait plus dépasser les Etats-Unis cette décennie.



Les fermetures prolongées à Shanghai, Pékin, Guangzhou et d'autres grandes villes chinoises ont amené le Centre for Economics and Business Research à réviser la date prévue pour que la Chine dépasse l'économie étatsunienne de 2028 à 2036. Il y a une génération à peine, la Chine était une économie paysanne. La véritable histoire reste donc qu'elle soit parvenue à rivaliser avec l'économie étatsunienne, et non qu'elle soit retardée de huit ans.

Pour progresser, la Chine va devoir se remettre au travail et donc à un semblant de normalité. Ce faisant, la Chine est en passe de devenir un paria mondial, non pas pour son autoritarisme et ses restrictions strictes en matière de mobilité personnelle, mais désormais pour s'ouvrir et permettre aux gens de voyager librement.

La pression monte sur les gouvernements du monde entier pour qu'ils exigent des tests avant le vol et la mise en quarantaine des voyageurs quittant la Chine. Après que les États-Unis, la France et l'Inde ont imposé des tests, le Royaume-Uni s'est aligné. Il est difficile de dire si les nations occidentales agissent ainsi par mesure de précaution en cas d'épidémie grave ou si elles frappent simplement la Chine à terre, mais les conséquences pourraient être importantes pour les deux parties.



Comme beaucoup l'avaient prédit, la stratégie de cinfinement de la Chine pour atteindre le zéro-Covid n'a fait que retarder la propagation inévitable du virus une fois qu'elle s'est autorisée à s'ouvrir. L'absence d'immunité naturelle - exacerbée par un isolement sévère et une incarcération brutale en quarantaine, ainsi que par le déploiement inadéquat d'un vaccin inefficace - fait que l'impact sur la santé et l'économie est aujourd'hui d'autant plus brutal.

Rien que l'année dernière, les bénéfices industriels de la Chine ont chuté de 3,6 % ; les ventes de logements (une part importante du PIB) ont chuté de 30 à 35 %. Les ventes au détail ont chuté de près de 6 % et le chômage national s'élève à 6,7 % dans les 31 plus grandes villes du pays, tandis que le chômage global des jeunes avoisinait 18 % à la fin de 2022.

Les implications de cette situation pour la Chine - si l'on peut généraliser l'expérience occidentale - seront plus importantes que la somme de ses parties et certainement plus profondes que les données économiques seules ne peuvent en rendre compte.

De nombreux Chinois se sont retirés de la société. Les rues des grandes villes sont étrangement vides, et la peur revient. Comme nous l'avons constaté en Occident, la fin des lockdowns ne met pas fin au malaise social plus insidieux.



En ce moment, la reprise économique de la Chine est trouée sous la ligne de flottaison par les pertes de vies humaines et la pression sur le secteur hospitalier. Les gens sont malades, mourants et incapables de travailler dans de nombreuses situations. Les ouvriers d'usine ont été invités à reprendre le travail même s'ils sont atteints du virus, mais un tel revirement de la stratégie "zéro covoïde" ne fait qu'exacerber le cynisme.

En effet, de moins en moins de personnes acceptent aveuglément la parole des apparatchiks établis du Parti communiste, et après les batailles héroïques de novembre contre les lockdowns dans toute la ville, une demande de plus grande transparence et d'engagement public pourrait émerger. Par exemple, qui croit le message de Nouvel An du président Xi Jinping selon lequel "nous avons toujours donné la priorité au peuple et à la vie" ou que "la Chine d'aujourd'hui est un pays débordant de vigueur et de vitalité" ?



Les événements mondiaux ont incité les dirigeants occidentaux à repenser leurs réseaux d'approvisionnement et leurs partenaires commerciaux. Mais il convient d'accorder une plus grande priorité au soutien de l'éthique libérale naissante des manifestants urbains, plutôt que de les trahir en les enfermant dans leur propre pays.

La réaction impulsive des États occidentaux, qui consiste à isoler médicalement les voyageurs chinois avant que des solutions de rechange viables ne soient mises en place, semble être le reflet de l'attitude de Pékin, qui met fin à l'enfermement sans introduire de mesures d'amélioration. Plutôt que de célébrer l'ouverture de la Chine, le fait de tester et de mettre en quarantaine sa population ne fera certainement qu'exacerber les tensions. L'impact de Covid sur l'économie nationale chinoise est évident, mais marginaliser la société chinoise tout en prétendant que les relations politiques et les chaînes d'approvisionnement économiques ne seront pas affectées est une croyance naïve dont les implications se feront sentir loin à la ronde.