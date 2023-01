La surmortalité au Royaume-Uni continue de grimper en flèche. Plus de 27 % au-dessus de la moyenne au Pays de Galles (Substack)

La surmortalité au Royaume-Uni continue de grimper en flèche Article originel : Excess Deaths in the UK continue to soar NE - nakedemperor.substack.com Substack, 7.01.23 Note de SLT : Il est probable aussi qu'il faille tenir compte aussi des effets du confinement dans l e retard des soins subit par la population notamment dans les programme s de dépistage des maladies graves .

La dernière publication de l'Office for National Statistics (ONS) sur les décès enregistrés a été publiée hier et les décès excédentaires restent à un niveau inquiétant.

Selon le médecin en chef de l'Angleterre, Chris Whitty, de nombreux décès excessifs sont dus à des problèmes cardiaques, les patients n'ayant pas reçu les statines et les pilules pour la tension artérielle. Mais une bonne enquête de Tom Jefferson et Carl Heneghan révèle que cela n'a jamais été le cas. À aucun moment au cours des trois dernières années, les prescriptions n'ont sensiblement diminué.

Jefferson et Heneghan écartent également la baisse de la surveillance comme raison probable en raison d'une étude précédente qu'ils ont menée.

Il nous reste donc trois causes potentielles. Un système de santé défaillant, la Covid et les vaccins. S'il est tout à fait acceptable de chercher à savoir si les deux premières causes sont dommageables, rares sont ceux qui envisagent même les vaccins. C'est une situation très étrange où il est presque considéré comme sacrilège de vouloir examiner la sécurité des vaccins.

(Soit dit en passant, je trouve odieux le fait d'étiqueter chaque décès récent comme étant causé par le vaccin. C'est aussi grave que lorsqu'il y avait des rapports quotidiens en 2021 sur les décès de "covidiotes anti-vaxeurs" non vaccinés. Les personnes non vaccinées comme les personnes vaccinées ont des familles en deuil et leurs décès doivent donc être rapportés de manière respectueuse. Continuez à rechercher la cause par tous les moyens, mais ne faites pas subir aux familles une douleur inutile supplémentaire avant d'avoir de véritables preuves).



Cependant, de vrais scientifiques se penchent sur la question et de plus en plus de preuves indiquent qu'au moins une partie (sinon plus) des décès excessifs sont dus aux vaccins.

Par exemple, cette étude récente publiée dans le Journal de la recherche clinique en cardiologie conclut :

Dans l'ensemble, les résultats des autopsies indiquaient un décès dû à une insuffisance cardiaque aiguë arythmogène. Ainsi, la myocardite peut être une complication potentiellement mortelle après une vaccination anti-SARS-CoV-2 à base d'ARNm.



Comme on le dit depuis des années, et comme le confirme cette étude, l'ARNm est allé là où il n'était pas censé aller (le cœur) et une réponse immunitaire a provoqué une myocardite entraînant une insuffisance cardiaque aiguë.

Cet article examine les effondrements et les décès d'athlètes en 2021-22 et comme vous pouvez le voir, cela ne semble pas bon.