La Turquie aurait accepté de retirer ses troupes de Syrie selon Al Watan (Sputniknews/Alahed)

Suite à la première rencontre officielle au niveau ministériel entre la Turquie et la Syrie depuis dix ans, Ankara a accepté de retirer ses troupes du nord de la Syrie, d’après le média Al-Watan. La rencontre a eu lieu grâce à la médiation de Moscou.

Les ministres turc, syrien et russe de la Défense ont convenu du retrait des troupes turques du nord de la Syrie, relate le quotidien syrien Al-Watan en citant ses sources à Damas. De plus, Ankara a confirmé "le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie". Ces décisions ont été prises à Moscou le 28 décembre.

Des commissions spécialisées seront créées pour assurer la mise en œuvre des accords conclus, et de nouvelles réunions sont possibles.

Selon le média, les participants ont qualifié le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) de "milice par procuration pour l'Amérique et Israël" représentant "le plus grand danger pour la Syrie et la Turquie".

"Le rapprochement et la réconciliation avec Damas" sont désormais dans les intérêts d’Ankara, affirme le quotidien.



La réunion

La réunion s’est tenue le 28 décembre à Moscou. Les ministres turc, syrien et russe de la Défense ont discuté "des façons de résoudre la crise syrienne" et "des efforts conjoints pour combattre les groupes extrémistes en Syrie", selon le ministère russe de la Défense.

Il s'agissait de la première rencontre officielle au niveau ministériel entre la Turquie et la Syrie depuis le début de la guerre en Syrie en 2011

En novembre, la Turquie a intensifié ses bombardements contre des positions kurdes, qu'elle qualifie de "terroristes", dans le nord de la Syrie et menaçait de déclencher une offensive terrestre contre eux.