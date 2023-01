Le cauchemar biométrique de la Russie (Off Guardian)

Le cauchemar biométrique de la Russie Article originel : Russia’s Biometric Nightmare A rushed “security” bill paves the way for a privatized digital control grid Par Riley Waggaman Off Guardian, 13.01.23

Le projet de loi est censé mettre fin aux profits et aux abus sans scrupules des sociétés et des entreprises. La solution ingénieuse ? Donner les données biométriques du pays à une entreprise commerciale :

Les [législateurs] étaient tellement pressés qu'ils ont même craché sur le règlement de la Douma d'État. Comme l'a écrit Nina Ostanina [présidente de la commission de la famille, des femmes et des enfants de la Douma d'État] sur sa chaîne Telegram, les députés doivent recevoir le texte du projet de loi trois jours avant le vote afin de pouvoir l'étudier, et ce projet de loi n'a été placé dans la base de données de la Douma d'État que ce soir.

Le gardien des données biométriques de la Russie, le Center for Biometric Technologies JSC (société par actions), est composé des parties prenantes suivantes : Rostelecom (49%), le gouvernement russe via l'Agence fédérale de gestion des biens (25%) et la Banque de Russie (25%).

Mais l'option de refus exige plus qu'un simple "non merci". Comme le précise le communiqué de presse de la Douma d'État, les Russes devront soumettre une demande écrite s'ils ne veulent pas communiquer leurs données biométriques.

Si ce projet de loi est inoffensif et ne contient rien de néfaste, pourquoi violer les normes législatives et le faire passer à la hâte par la Douma ?

Formellement, la loi établit une interdiction de la collecte forcée des données biométriques et le droit d'un citoyen de refuser.

Toutefois, selon de nombreux experts, ce droit est complété par un autre droit - le droit de l'État de ne fournir aucun service à une personne qui ne présente pas ses biométries. Cette technologie a déjà été testée dans le cas de la vaccination officiellement "volontaire" COVID, sans laquelle les personnes ont été suspendues de leur travail sans rémunération.

Plus de 85 000 lettres contre le projet de loi ont été envoyées à la Douma d'État. Yana Lantratova, première vice-présidente de la commission de l'éducation de la Douma d'État, a déclaré qu'elle avait reçu à elle seule plus de 800 appels, et qu'elle partageait les inquiétudes des gens concernant les fuites de données biométriques.

"Le public n'a pas été informé des raisons pour lesquelles [le gouvernement] veut systématiser ses données et pourquoi les organisations commerciales auront accès aux bases de données", a-t-elle déclaré.

Le député Mikhail Delyagin a déclaré qu'il avait également "voté contre le camp de concentration électronique, bien qu'il ait été radicalement amélioré et avec le soutien de l'Église orthodoxe russe et du HRC [Conseil des droits de l'homme de Russie]".

Ce qui nous amène à notre dernier point : n'est-il pas un peu étrange que les législateurs russes fassent passer un projet de loi sur la biométrie, très impopulaire, exactement un an après avoir essayé de faire passer une loi nationale sur les codes QR, très impopulaire ?





4. La biométrie, comme les codes QR, mais en mieux ?

Il se passe quelque chose de très étrange, qui rappelle la supercherie législative d'il y a douze mois. Les similitudes ont été relevées par les médias russes :

Le projet de loi sur les données biométriques ... a acquis de nombreux attributs intéressants. Comme il y a un an, à nouveau la veille du Nouvel An, un projet de loi doit être examiné et rejeté par l'écrasante majorité des citoyens et des experts. Il y a un an, il s'agissait de codes QR, aujourd'hui il s'agit de données biométriques qui, pour une raison ou une autre, doivent être réglementées de toute urgence.



Tout comme pour la loi sur les codes QR, les Russes ont exprimé leur mécontentement sur les médias sociaux. Alexander Khinshtein, président du comité de la Douma chargé de la politique d'information, a été relégué aux oubliettes après avoir vanté le projet de loi sur la biométrie sur sa chaîne Telegram.