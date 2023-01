Le FBI a préparé Twitter à censurer l’affaire de l’ordinateur de Hunter Biden (Nexus)

(c) Rafael Henrique – stock.adobe.com

Elon Musk avec son rachat de Twitter a déjà fait couler beaucoup d’encre. Notamment en raison de sa décision de rendre publics des documents et des échanges internes à l’entreprise révélant entre autres les coulisses de la censure.

◆ L’affaire Hunter Biden Dans ses révélations, Michael Shellenberger, un des journalistes qui a eu accès au Twitter Files, revient d’abord sur l’affaire de l’ordinateur portable de Hunter Biden. Celle-ci « commence en décembre 2019 lorsqu’un propriétaire de magasin d’informatique du Delaware […] contacte le FBI au sujet d’un ordinateur portable que Hunter Biden lui avait laissé ». Quelques jours après, « le FBI lui délivre une assignation à comparaître et prend l’ordinateur portable de Hunter Biden ». Sans réponse du FBI, le propriétaire du magasin, qui avait gardé une copie des fichiers de l’ordinateur, les transfère à Rudolph Giuliani, avocat personnel de Donald Trump, qui transmet l’information au New York Post. Le 14 octobre, en pleine campagne présidentielle, le journal décide de divulguer l’affaire du laptop de Hunter Biden, révélant notamment des affaires de drogue et de prostitution.

◆ La censure du FBI ? Au sujet de l’article, Michael Shellenberger affirme que « chaque fait écrit était exact […] Et pourtant, en quelques heures, Twitter et d’autres réseaux sociaux censurent l’article du NY Post, l’empêchant de se propager. » La première partie des Twitter Files avait dévoilé le débat interne à Twitter autour de la censure de l’article. Alors que le fils de l’actuel président des États-Unis faisait déjà l’objet d’une enquête pour ses activités financières depuis 2018 , selon Shellenberger, « pendant toute l’année 2020, le FBI et d’autres organismes […] ont préparé à plusieurs reprises Yoel Roth [ancien responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter] à rejeter les articles au sujet de l’ordinateur portable de Hunter Biden et à présenter l’affaire comme une opération russe de “piratage et fuite” ». Le 15 septembre, « à 10 h du matin, les dirigeants de Twitter avaient déjà adhéré à une histoire de piratage et de fuite », poursuit Shellenberger. « La suggestion des experts, qui sonne juste, est qu’il y a eu un piratage qui s’est produit séparément, et ils ont chargé les matériaux piratés sur l’ordinateur portable qui est apparu comme par magie dans un atelier de réparation du Delaware », a écrit Yoel.

Selon le journaliste, « en fin de compte, la campagne d’influence du FBI à l’égard des responsables des médias, de Twitter et d’autres réseaux sociaux a fonctionné : ils ont censuré et discrédité l’histoire du laptop de Hunter Biden ». De plus, le journaliste dévoile que pour le temps accordé au FBI d’octobre 2019 à début 2021, Twitter aura touché la coquette somme de 3 415 323 dollars.