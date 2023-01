Le fil Twitter qui a lancé ma carrière en tant que l'un des plus grands "diffuseurs de désinformation" au monde (Substack)

Le fil Twitter DM qui a lancé ma carrière en tant que l'un des plus grands "diffuseurs de désinformation" au monde

Article originel : The Twitter DM thread that launched my career as one of the world's top "misinformation spreaders"

Par Steve Kirsch

Substack, 14.01.23

En mars 2021, j'ai reçu deux injections de Moderna en pensant que c'était un moyen sûr de réduire mes risques de contracter le COVID. J'adhérais pleinement au discours et je pensais que Fauci était un héros. Bien sûr, je regrette maintenant cette erreur.





Le fil Twitter qui a tout déclenché pour moi... J'ai pu retrouver le message Twitter DM qui a semé le doute dans mon esprit au sujet du vaccin. Il s'agissait d'un message non sollicité de l'un de mes followers. Il montre que le 10 mai 2021, j'étais ENTIÈREMENT bleu et je faisais l'éloge du vaccin, mais que le 19 mai 2021, j'étais ENTIÈREMENT rouge, pour ne plus jamais revenir au monde bleu :

C'est la combinaison du DM Twitter, de l'histoire de Tim Damroth et de mon enquête sur le VAERS qui m'a fait instantanément basculer dans mes convictions :

Regardez comme j'avais le bec dans l'eau... J'ai gobé le récit " sûr et efficace ", avec la ligne et le plomb. Voir le commentaire dans l'encadré rouge ci-dessous :

L'histoire Une semaine après le début de la conversation, notre nettoyeur de tapis, Tim Damroth, s'est présenté à notre porte en portant un masque. Je me souviens lui avoir donné du fil à retordre... "Hé, si tu es vacciné, tu n'as pas besoin de porter un masque. Suis le programme !" Il a ensuite expliqué qu'il avait eu une crise cardiaque 2 minutes après avoir reçu la première injection Pfizer. Il a dû passer la nuit à l'hôpital. Et il n'a plus jamais été le même. Près de deux ans après cette piqûre, il est à l'agonie et pense qu'il pourrait mourir. Et sa femme, qui a été vaccinée à un autre endroit et à une autre époque, a développé des symptômes semblables à ceux de la maladie de Parkinson dans le bras où elle a été vaccinée, juste après le vaccin. À ce stade, j'avais devant moi 5 signes inquiétants en une semaine (3 du SM et 2 de Tim et de sa femme) et je savais que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai commencé à examiner les données du VAERS pour voir si elles correspondaient aux autres observations. C'était le cas. A la pelle. C'était le clou du cercueil pour moi. Ma vie de pilule bleue était morte.

Deux semaines à peine après que ce premier message Twitter ait laissé entrevoir la possibilité que je puisse avoir tort, le 25 mai 2021, j'ai écrit un article de 130 pages pour TrialSiteNews intitulé "Devriez-vous vous faire vacciner ?", qui exposait les arguments contre le vaccin, Fauci, Cliff Lane et bien d'autres. L'article est devenu viral. Moins d'une semaine après la publication de mon article, tous les membres du conseil scientifique du CETF ont démissionné en signe de protestation, même si aucun d'entre eux n'a pu trouver d'erreur dans l'article. De plus, certains d'entre eux ont commencé à parler de moi à la presse, me comparant à un vendeur de remèdes miracle parce que je voulais aider à sauver des vies. Lorsque vous ne pouvez pas gagner votre argument sur les faits (ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ils n'avaient aucun fait pour contester ce que j'ai écrit), vous sortez les attaques ad hominem. Ils m'ont également dit de ne plus jamais leur parler, car c'est ainsi que fonctionne la science. Et le reste appartient à l'histoire. Grâce à leurs efforts, je suis désormais en tête de liste sur Google lorsque l'on recherche "diffuseur de fausses informations" :

Je suis fier de ça. Vraiment fier. Je suis le numéro 1 dans le monde entier ! J'ai enfin trouvé quelque chose dans lequel je suis vraiment bon ! Bien sûr, on a perdu beaucoup d'amis après ça. Mais j'ai maintenant des millions de nouveaux amis dans le monde entier ! Et, au fait, la raison pour laquelle je suis un "superspreader" et pas seulement un "spreader", c'est parce que beaucoup de gens sont d'accord avec moi et me suivent. Et voilà. L'histoire de ma vie en quelques mots. C'est ainsi que tout a commencé pour moi. Je n'ai pas de regrets.

Traduction SLT