Le Jt de France 2 fait l'apologie de la "ministre Zero-Covid" néo-zélandaise tandis que le Daily Mail et le Telegraph la critiquent vertement !

En France (probabablement dans la ligne directrice du gouvernement français ?), le Jt de France 2 a dressé un tableau panégyrique de la première ministre néozélandaise Jacinda Adern qiu vient de démissionner sans jamais faire de lien entre sa politique de gestion de la Covid et l'état économique du pays. Outre-manche, la presse est loin d'être aussi tendre envers la "Xi Jinping" néo-zélandaise qui a réussi à cumuler en plus d'une politique de "zero-Covid" avec confinements à rallonge comme en Chine, une politique de vaccins expérimenaux à ARN obligatoires (pour les travailleurs du secteur de l'éducation, des forces armées, de la police, les agents de santé, les maisons de retraite, les prisons et les agents de contrôle aux frontières ...) contre la Covid dans un système coercitif comme jamais vu auparavant dans ce pays avec pour résultats un effondrement économique massif.

Rare sont ceux qui ont le courage de se retirer quand ils sont encore au sommet. Pourtant, Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande , pense qu’il est temps de s’en aller, même si l’émotion la submerge. "Aujourd’hui j’annonce que je ne me représenterai pas aux prochaines élections. Je sais ce que demande ce boulot et je n’ai tout simplement plus l’énergie pour lui faire honneur", a-t-elle déclaré, vendredi 20 janvier. La plus jeune cheffe de gouvernement au monde Sa décision a surpris tout le monde dans son pays mais aussi à l’international. Mais depuis cinq ans et demi à ce poste, elle étonne. À 37 ans, elle devenait la plus jeune cheffe de gouvernement au monde. Elle fait rayonner son pays, marque par son empathie, notamment après l’attentat meurtrier dans une mosquée. Sa popularité était en baisse à cause des difficultés économiques de son pays mais elle avait de bonnes chances d’être réélue. Voir la vidéo pour voir l'ampleur de l'encensement !

À 42 ans, après cinq ans et demi de pouvoir et une actualité rude et intense, la Première ministre néo-zélandaise a révélé son épuisement, vendredi 20 janvier, et a annoncé sa démission.

Jacinda Ardern a quitté son poste de Premier ministre en disant qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour sa gentillesse. Mais c'est une gifle arrogante à tous les Kiwis qui n'oublieront jamais sa cruauté pendant la Covid, écrit CAMERON CARPENTER

Dans son dernier discours en tant que Premier ministre néo-zélandais, on a demandé à Jacinda Ardern ce dont elle voulait qu'on se souvienne. Elle a répondu par une seule phrase : "Comme quelqu'un qui a toujours essayé d'être gentil". Pendant plus de deux ans, les Néo-Zélandais ont été enfermés à l'extérieur de leur propre pays alors que Jacinda Ardern imposait certaines des restrictions les plus sévères au monde en matière d'immigration. Comme de nombreux Néo-Zélandais vivant à l'étranger, je ne me souviendrai pas de cette période comme d'une démonstration de sa marque de gentillesse et d'empathie.

Jacinda Ardern a fait de la Nouvelle-Zélande et de son économie un cas désespéré.

Les politiques de la PM sortant ont laissé la Nouvelle-Zélande face à une reprise difficile.



Pourquoi Jacinda Ardern a-t-elle démissionné ? La première ministre néo-zélandaise, qui ne sera plus en fonction dans quelques semaines maintenant, a laissé entendre dans son annonce surprise que la principale raison était l'épuisement professionnel.

" Pas assez dans le réserve " pour continuer, a-t-elle déclaré, après avoir servi plus de cinq ans au pouvoir et présidé le pays pendant la pandémie.

Mme Ardern reçoit de nombreux applaudissements - en particulier de la part de ceux qui continuent de suivre les taux d'infection par le Covid - tant pour son bilan que pour la vulnérabilité personnelle qu'elle a offerte en donnant les raisons de sa démission.

Mais s'il n'y a aucune raison de douter d'Ardern quand elle dit qu'elle n'a plus grand-chose à donner, on ne peut ignorer que, tout comme Ardern décrit son propre réservoir comme étant à sec, l'économie néo-zélandaise est à sec également. Et c'est une dégradation qui s'est produite sous sa direction.

Dans l'une des révélations les moins choquantes de l'année 2022, les pays ayant adopté des politiques de type "zéro-covid" se sont rendu compte que leurs politiques avaient des conséquences économiques douloureuses.

La Nouvelle-Zélande, qui se targuait autrefois d'être en avance grâce à des politiques draconiennes, s'est retrouvée loin derrière : contrainte d'abandonner les politiques de confinement de nombreux mois après que des pays comme le Royaume-Uni aient correctement rouvert.

En conséquence, la Nouvelle-Zélande a vu son économie se contracter pendant deux trimestres en 2021 et 2022, ce dont elle tente depuis de se remettre.

Au cours de ce processus, le public a également découvert à quel point la politique publique de Mme Ardern était dévastatrice pour les entreprises, et combien le chemin de la reprise serait long.

Selon les experts du secteur, le tourisme, dont la Nouvelle-Zélande dépend, ne devrait pas se rétablir avant plusieurs années. Un contrôle frontalier aussi strict a empêché les travailleurs d'entrer ou de revenir dans le pays, créant ainsi une pénurie de main-d'œuvre et rendant le processus de réouverture encore plus difficile...

