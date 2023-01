Le manque de bonnes analyses contribue au déclin de l'"Occident" (Moon of Alabama)

Le manque de bonnes analyses contribue au déclin de l'"Occident". Article originel : Lack Of Good Analyses Contributes To The Decline Of The 'West' Moon of Alabama, 31.12.22

Les hypothèses sous-jacentes à ces sanctions concernant l'état de l'économie russe étaient complètement fausses. La Russie n'avait plus une économie de bas niveau. Oui, son PIB en dollars était bien inférieur à celui de la plupart des États européens. Mais son PIB par habitant, mesuré au pouvoir d'achat du rouble, était assez élevé. Le PIB de la Russie comprend également un pourcentage beaucoup plus élevé de production réelle et un pourcentage plus faible de "services" douteux. Son secteur des soins de santé représente 5,6 % de son PIB. Aux États-Unis, il est de 16,7 %, sans pour autant créer un bien meilleur résultat. Si l'on examine la production russe d'acier, de béton et d'électricité par habitant, des choses de valeur réelle, on constate qu'elle est aussi développée que d'autres grands pays européens à revenu intermédiaire.

Nous avons déjà vu l'impact de nos actions sur la monnaie russe, le rouble, qui a atteint en début de journée son niveau le plus faible jamais - jamais dans l'histoire. Et le marché boursier russe a plongé aujourd'hui. Le taux d'emprunt du gouvernement russe a grimpé de plus de 15 %.

Je viens de parler avec les dirigeants du G7 ce matin, et nous sommes entièrement et totalement d'accord. Nous allons limiter la capacité de la Russie à faire des affaires en dollars, en euros, en livres et en yens pour faire partie de l'économie mondiale. Nous allons limiter leur capacité à le faire. Nous allons limiter la capacité de financer et de développer la Rus- - l'armée russe.

Et je veux être clair : les États-Unis ne font pas cela seuls. Depuis des mois, nous avons mis en place une coalition de partenaires représentant bien plus de la moitié de l'économie mondiale.

Nous avons délibérément conçu ces sanctions pour maximiser l'impact à long terme sur la Russie et minimiser l'impact sur les États-Unis et nos alliés.

Ce qui m'a vraiment frappé l'année dernière, c'est le manque d'analyses correctes dans les médias grand public et en politique concernant la guerre en Ukraine. Peu, voire rien, n'est basé sur des faits. Plus de 90 % de la production publiée est de la propagande.

Les sanctions ont non seulement échoué mais se sont retournées contre ceux qui les ont émises. Il suffit de regarder la crise énergétique de l'Europe. En raison des sanctions émises en 2014, lorsque la Russie a réintégré la Crimée, elle savait ce qui allait arriver et s'y était préparée. En quelques semaines, le rouble est monté si haut que la banque centrale est intervenue pour le faire baisser. Les entreprises "occidentales" en Russie ont été rapidement rachetées ou remplacées par des entreprises russes. Le commerce avec la Chine et d'autres pays non occidentaux s'est considérablement développé. La baisse totale du PIB de la Russie en 2022 sera de 2,5 à 2,9 %, et non de plus de 20 % comme l'avaient prévu certains "experts" occidentaux. Certains des pays européens à l'origine des sanctions connaîtront un déclin beaucoup plus marqué.

La Russie était et reste riche. Elle produit beaucoup de nourriture et possède toutes les ressources naturelles dont elle pourrait rêver. Son économie est en grande partie autosuffisante. Sa population est bien éduquée. Elle a les moyens militaires de se défendre. Je ne comprends pas comment on a pu penser que des sanctions pouvaient mettre la Russie à genoux.



Puis vint la guerre. En avril, la tentative de faire la paix avec Kiev a échoué après que les États-Unis aient empêché Kiev de signer un accord. En conséquence, les forces russes se sont retirées de Kiev. Elle n'avait jamais eu assez de troupes sur place pour conquérir la ville. (Il faut 1 soldat pour ~40 habitants pour occuper une ville. La Russie n'avait que la moitié de la force nécessaire près de Kiev). Les "experts" ont appelé cela une "défaite" alors qu'en réalité, la Russie avait adopté un plan différent qui nécessitait une disposition différente des forces. Elle a ensuite pris l'oblast de Louhansk à l'Ukraine et est passée à des tactiques défensives. Le nouvel objectif était de saigner les forces ukrainiennes tout en subissant peu de pertes russes.

Ensuite, les Ukrainiens ont tenté de prendre Kherson. Elle a échoué. Une tentative ukrainienne parallèle dans la région de Kharkiv a mieux réussi, car la Russie avait déjà retiré la plupart de ses forces de cette zone. Mais prenez une carte et regardez la région de Kharkiv que la Russie a "perdue". Elle est peu industrialisée et ne possède pas de ressources naturelles importantes. Quelle est sa valeur réelle pour la Russie ? Le corridor terrestre sud de la Russie à la Crimée était bien plus important et c'est là que les troupes étaient allées.