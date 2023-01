Le raid du FBI sur un mouvement socialiste noir (MintPress News)

Raided by The FBI for Being Socialist, avec Omali Yeshitela Article originel : Raided by The FBI for Being Socialist, with Omali Yeshitela Par Lee Camp MintPress News, 26.01.23

Aujourd'hui, l'animateur de "Behind The Headlines" Lee Camp s'entretient avec Omali Yeshitela, un homme perquisitionné par le FBI pour le crime d'être un socialiste noir. Ensemble, ils discutent du mouvement révolutionnaire de libération noire, de l'impérialisme étatsunien, du racisme et de la corruption du système bipartite.

En août de l'année dernière, le FBI a fait une descente dans les bureaux de l'African People's Socialist Party (APSP), les agents utilisant des grenades flash-bang à 5 heures du matin un vendredi pour faire sursauter et arrêter des personnes à l'intérieur de son siège.

Yeshitela a participé à la fondation de l'APSP en 1972, à une époque où le mouvement de libération des Noirs était lui aussi écrasé par les forces gouvernementales. La mission du groupe est de défendre les droits et l'autodétermination des Africains dans le monde entier. L'organisation a vivement critiqué la guerre en Ukraine soutenue par les États-Unis et l'OTAN et a défendu les nations pauvres menacées par les sanctions, les coups d'État, les embargos et les blocus étatsuniens.



Yeshitela lui-même était un organisateur du Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) dans les années 1960, une organisation qui a vu le jour comme un pont entre le Mouvement des droits civiques et le mouvement Black Power. Le SNCC a également été harcelé par le FBI, nombre de ses dirigeants ayant été arrêtés ou chassés du pays.

Il est important de noter que l'activisme de l'APSP ne se limite pas aux États-Unis, mais s'étend à l'échelle mondiale, trouvant un écho auprès des Africains du monde entier. L'accent mis par l'organisation sur l'autodétermination et le développement économique des Africains est essentiel pour résoudre les problèmes systémiques auxquels est confrontée la diaspora africaine. Le récent raid du FBI nous rappelle les efforts continus pour faire taire et réprimer les communautés marginalisées et leurs défenseurs.

En plus de son activisme politique, l'APSP se concentre également sur la construction de communautés autosuffisantes et durables pour les Africains. Cela inclut des efforts pour établir des coopératives et la propriété collective des terres et des ressources, ainsi que des programmes visant à résoudre des problèmes tels que le logement, l'éducation et les soins de santé. L'organisation est convaincue que la seule façon pour les Africains d'être vraiment libres est d'avoir le contrôle économique et politique de leurs propres vies et communautés.

L'APSP gère également le Mouvement Uhuru, qui regroupe diverses organisations poursuivant les mêmes objectifs, comme l'African People's Education and Defense Fund, l'International People's Democratic Uhuru Movement et Black Star Industries. Ces organisations travaillent sur plusieurs fronts, de l'éducation à la préservation de la culture en passant par le développement économique et l'organisation communautaire.

La répression à laquelle est confrontée l'APSP n'est pas un incident isolé, mais s'inscrit dans un schéma plus large de ciblage des mouvements et organisations de libération des Noirs. Le programme de contre-espionnage du FBI (COINTELPRO) était un programme secret et souvent illégal des années 1960 et 1970, dont l'objectif était de perturber et de neutraliser les organisations politiques considérées comme une menace pour la sécurité nationale. Ce programme visait un large éventail de groupes, dont les Black Panthers, l'American Indian Movement et le mouvement d'indépendance portoricain.

Le récent raid sur l'APSP, ainsi que le ciblage continu des organisations de libération des Noirs, nous rappellent les efforts continus pour réduire au silence et réprimer les communautés marginalisées et leurs défenseurs. Il est crucial de soutenir et d'amplifier les voix de ces organisations et leurs efforts pour construire des communautés autosuffisantes et durables pour les peuples africains.





* Lee Camp est un comédien de stand-up, écrivain, acteur et militant étatsunien. Camp est l'hôte de la nouvelle série Behind The Headlines : The Most Censored News With Lee Camp. Il a écrit des articles humoristiques pour l'Onion et le Huffington Post et a été un comique de tournée pendant 20 ans.