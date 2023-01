Le vaccin de rappel contre la Covid de Pfizer et le vaccin contre la grippe administrés le même jour peuvent augmenter le risque d'AVC, selon la FDA (Daily Mail)

Le vaccin de rappel contre la Covid de Pfizer et le vaccin contre la grippe administrés le même jour peuvent augmenter le risque d'AVC, selon la FDA.

Article originel : Getting Pfizer's Covid booster and flu vaccine on the same day may raise the risk of a STROKE, FDA says

Daily Mail, 26.01.23

La FDA a trouvé ce lien préliminaire en parcourant les bases de données sur les blessures liées aux vaccins.

Il ne s'agit peut-être pas d'un lien réel, mais la grippe et l'infection par la Covid augmentent toutes deux le risque d'AVC.

Les vaccins contre la Covid ne seront désormais proposés qu'une fois par an...

