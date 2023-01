Les lignes de défense ukrainiennes et ce qui se passe quand elles sont percées (MoA)

Les lignes de défense ukrainiennes et ce qui se passe quand elles sont percées

Article originel : Ukrainian Defense Lines And What Happens When They Are Breached

Moon of Alabama, 11.01.23

Soledar est tombé aux mains des troupes russes. Bakhmut (Artymovsk) suivra bientôt. Cela constitue la violation de la deuxième ligne de défense de l'Ukraine dans les oblasts de Donetzk et de Lysichansk. Je discuterai de ces lignes à l'aide des cartes ci-dessous.

La première carte montre l'étendue des terres prises par les forces russes au 1er avril 2022 (la région de Kiev n'est pas représentée). La Russie avait envahi le pays avec une petite force d'environ 100 000 soldats, soutenue par quelque 50 000 soldats des républiques de Donetzk/Luhansk. Les forces adverses étaient constituées de 250 000 soldats de l'armée ukrainienne régulière qui sont rapidement passés à 450 000, puis 650 000 par la mobilisation des forces de réserve plus les forces de défense territoriale. Au cours des premières semaines, les forces russes ont pris une énorme quantité de terrain qu'elles avaient à peine les moyens de tenir. À ce moment-là, la Russie espérait encore que les négociations menées à ce moment-là avec l'Ukraine en Turquie auraient une issue positive. Par mesure de confiance, elle avait déjà commencé à se retirer des environs de Kiev. Cependant, après des appels téléphoniques et une visite du Premier ministre britannique Boris Johnson, le gouvernement ukrainien a mis fin aux négociations en ajoutant soudainement des exigences que la Russie n'accepterait jamais. Les troupes de Kiev ont tout de même été retirées et déplacées vers l'est de l'Ukraine où elles ont commencé à attaquer à partir de la première ligne de défense (jaune) des forces ukrainiennes.

Cette première ligne de défense, comme les suivantes, suivait les voies de communication ferroviaires et routières qui relient les grandes villes. Sur la carte ci-dessus, les villes qui constituaient la première ligne de défense étaient, du nord au sud, Siverodonetsk, Lysichansk, Popasna, Svitlodarsk. Le 1er juillet 2022, la première ligne de défense ukrainienne a été percée et vaincue par les forces russes. Les troupes ukrainiennes se sont repliées sur leur deuxième ligne de défense. Cependant, la défaite de la première ligne de défense a eu raison de la petite force russe des opérations militaires spéciales.

La deuxième ligne de défense ukrainienne, du nord au sud, allait de Siversk à Soledar, Bakhmut, l'agglomération de New York, puis le long de l'ancienne ligne de cessez-le-feu de la République de Donetzk. Les forces russes ont essayé d'éviter une coûteuse attaque directe sur la deuxième ligne de défense ukrainienne. Elles ont lancé une opération visant à pénétrer dans l'oblast de Donetzk, derrière la deuxième ligne de défense ukrainienne, par le nord (aujourd'hui zone grise). Les batailles d'Izium et de Lyman ont été menées dans ce but. Cependant, la zone boisée au nord de la rivière Siversky Donets qui coule d'est en ouest ainsi que la rivière elle-même se sont avérées difficiles à traverser. Plusieurs tentatives pour y faire passer des forces importantes ont échoué. À la fin du mois d'août 2022, les forces russes épuisées ont adopté une position défensive et un mode d'"économie des forces". Les troupes qui tenaient la région de Kharkiv au nord de l'oblast de Donetzk ont été réduites. Les autres forces ont été déplacées vers le front oriental pour renforcer les lignes russes sur ce front.

Pendant ce temps, l'Ukraine discute ouvertement et se prépare à attaquer la région de Kherson, au nord du Dniepr, avec pour objectif final de traverser le fleuve pour se diriger ensuite vers la Crimée. La Russie a répondu en réduisant encore les effectifs de la région de Kharkiv au nord à quelques milliers d'hommes et en utilisant les autres pour renforcer encore ses positions au sud, autour de Kherson. Au cours de l'automne, les attaques ukrainiennes sur la région de Kherson ont toutes échoué avec des pertes élevées. Cependant, les services de renseignements étatsuniens ont informé le commandement ukrainien que la région de Kharkiv, bien que toujours tenue par les forces russes, était pratiquement vide. Le commandement a déplacé le front actif vers le nord et a réussi à pénétrer dans la région de Kharkiv tandis que les troupes russes qui y étaient encore positionnées se déplaçaient plus à l'est. Il s'agissait d'une opération assez rapide qui semblait très réussie. Mais cette rapidité a également eu pour conséquence que la couverture de l'artillerie lourde ukrainienne était faible, voire inexistante. Pendant ce temps, les forces russes en retraite utilisaient leur propre artillerie pour attaquer les formations de front ukrainiennes dans le cadre de missions de tir planifiées à l'avance. Après avoir progressé rapidement sur quelque 70 kilomètres d'ouest en est, la force d'attaque ukrainienne a subi de lourdes pertes et s'est essoufflée. Elle s'est heurtée à une nouvelle ligne de défense russe (rouge) couverte par deux rivières qui se sont avérées difficiles à franchir. Le front de Kharkiv s'est depuis stabilisé.

La "victoire" ukrainienne dans la région de Kharkiv a donné au gouvernement russe le soutien public nécessaire à la mobilisation de forces supplémentaires. 300 000 réservistes ont été appelés. Quelque 70 000 hommes supplémentaires se sont engagés comme volontaires. La société militaire privée Wagner a porté ses effectifs à quelque 50 000 hommes. Au cours des trois derniers mois de 2022, toutes ces forces ont reçu l'équipement nécessaire et ont suivi un entraînement de remise à niveau.

Pendant ce temps, un nouveau commandant russe, le général Sergey Surovkin, prend la relève. Il a immédiatement prévenu qu'il aurait à prendre des décisions difficiles. Cela était lié à la situation dans la région de Kherson, au nord du Dniepr. Des attaques constantes sur les passages de la rivière avec des missiles fournis par les États-Unis rendaient la situation logistique très difficile. Le commandement a décidé de se retirer derrière le fleuve. Cette opération a été remarquablement réussie. Dix mille civils et quelque 25 000 soldats avec tout leur équipement ont été retirés de la zone avec peu ou pas de pertes.

À la fin de l'année, le raccourcissement des lignes de front et l'introduction de nouvelles forces ont permis aux forces russes de reprendre l'initiative. Elles ont lancé des attaques intenses contre la deuxième ligne de défense de l'Ukraine. Avec la prise réussie de Soledar, cette ligne a été percée. Cela rend la situation de Siversk, au nord de Soledar, et de Bakhmut, au sud de celle-ci, beaucoup plus difficile. Aucune troupe ou matériel ukrainien ne peut désormais être déplacé sur les routes et les voies ferrées qui faisaient partie de la ligne. La rupture de la ligne permettra aux troupes russes de se déplacer à l'ouest de celle-ci, au nord et au sud, pour ensuite créer des marmites pour les autres positions à l'intérieur de cette même ligne. Ce processus est décrit par l'expression "remonter une ligne de défense". Les forces ukrainiennes, désormais fortement réduites, devront probablement renoncer à tenir la deuxième ligne de défense pour en créer une troisième à l'ouest de celle-ci.

Ce sera la dernière ligne ukrainienne dans l'oblast de Donetsk. Elle tombera probablement avant la fin du mois de septembre. Les mouvements russes contre les troisième et quatrième lignes de défense ukrainiennes seront probablement soutenus par un mouvement du sud qui libérera le reste de la région de Zaporiziha et de Donetsk. En dehors de ces opérations, le commandement russe dispose d'un nombre suffisant de troupes pour mener une autre attaque majeure. Celle-ci pourrait venir du nord, dans la région de Kharkiv, derrière les troupes ukrainiennes qui attaquent actuellement les lignes russes plus à l'est. Les forces russes en Ukraine ont été chargées de libérer les oblasts que la Russie avait reconnus comme des États indépendants (Donetzk et Louhansk) ainsi que ceux qui avaient en outre voté pour faire partie de la Russie (Zaporiziha et Kherson). Avec le démantèlement des quatre lignes de défense ukrainiennes dans l'oblast de Donetzk, cette tâche sera accomplie. Ceci à l'exception de la partie de la région de Kherson au nord du fleuve Dniepr qui nécessitera une opération distincte à part entière. Le commandement russe voudra peut-être attendre pour cela que davantage de forces ukrainiennes aient été détruites tout en maintenant leurs lignes de défense. Une autre tâche confiée à l'opération militaire spéciale était de "démilitariser" et de "dénazifier" l'Ukraine. La tactique ukrainienne consistant à maintenir à tout prix des lignes fixes ancrées sur les grandes villes a eu un coût important. L'artillerie russe est supérieure à celle des Ukrainiens par un facteur de dix. Les forces russes l'utilisent pour détruire les troupes ukrainiennes qui tiennent les lignes tout en ne subissant que peu de pertes de leur côté.

Le Wall Street Journal d'aujourd'hui a finalement noté que cette tactique de combat ukrainienne n'est pas gagnante : Les officiels, les soldats et les analystes occidentaux et ukrainiens s'inquiètent de plus en plus du fait que Kiev s'est laissé entraîner dans la bataille pour Bakhmut aux conditions russes, perdant les forces dont elle a besoin pour une offensive de printemps prévue alors qu'elle s'accroche obstinément à une ville dont la pertinence stratégique est limitée. Certains d'entre eux affirment qu'il serait judicieux de se replier sur une nouvelle ligne défensive sur les hauteurs à l'ouest de Bakhmut tant qu'un tel retrait peut encore être organisé de manière coordonnée, préservant ainsi la force de combat de l'armée ukrainienne. "Ce n'est pas moi, c'est le roi Léonidas qui a compris qu'il fallait combattre l'ennemi sur le terrain qui vous est avantageux", a déclaré un commandant ukrainien à Bakhmut, en référence au souverain de Sparte qui a combattu l'Empire perse aux Thermopyles. "Jusqu'à présent, le taux d'échange de nos vies contre les leurs favorise les Russes. Si ça continue comme ça, nous pourrions en manquer".

Le soldat ukrainien a raison. Cependant, une autre forme de combat serait une action mobile de retardement et de repli à partir de laquelle des contre-offensives locales seraient lancées. Cela nécessite beaucoup d'équipement, des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie, que l'Ukraine ne possède plus. Il faut également des troupes et des formations plus importantes entraînées pour ce type de combat. Ce n'est pas un facteur de 60 ans, enrôlé lors de la 9e vague de mobilisation de l'Ukraine, qui pourra apprendre cela au cours de ses deux semaines de formation. Si l'armée ukrainienne professionnelle qui a quitté le pays avant la guerre avait été autorisée à abandonner les villes et si elle avait utilisé une tactique d'armes combinées mobiles consistant à retarder, battre en retraite et contre-attaquer, elle aurait probablement eu plus de succès. Mais cette armée a maintenant été détruite par l'artillerie russe parce que Kiev a insisté pour conserver les villes et les lignes à tout prix. Ce n'est que maintenant que les États-Unis commencent à former les troupes ukrainiennes aux armes combinées et aux manœuvres conjointes. Ce sera trop peu et trop tard pour faire une quelconque différence.

En ce qui concerne les nouvelles actuelles, nous voyons aujourd'hui des titres de fake news comme celui-ci de NBC : Putin replaces commander of Russia’s war in Ukraine after just 3 months

Poutine remplace le commandant de la guerre russe en Ukraine après seulement 3 mois. Valery Gerasimov succède à Sergei Surovikin, qui sera désormais l'un de ses adjoints, a déclaré mercredi le ministère russe de la défense. Le président russe Vladimir Poutine a remplacé le commandant qui dirige ses forces en Ukraine, trois mois seulement après lui avoir confié le poste. Le général Valery Gerasimov remplacera Sergei Surovikin, a déclaré le ministère de la défense du pays sur Telegram mercredi, un changement qui intervient alors que Kiev prévient que Moscou prépare une nouvelle offensive majeure après des mois de recul sur le champ de bataille.

Ce qui précède est une mauvaise interprétation d'un simple changement de nom. Russians With Attitude @RWApodcast - 16:09 UTC · Jan 11, 2023 Si j'ai bien compris, nous sommes passés de 1 à 2

Surovkin n'a pas été écarté ou rétrogradé et Gerasimov n'a pas été promu à un nouveau poste. Surovkin continuera à diriger la force de théâtre en Ukraine. Ce changement n'a pas modifié les responsabilités de commandement, mais a renforcé l'importance de l'ensemble de l'opération en en faisant la priorité du commandant militaire le plus haut placé.