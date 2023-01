[Vidéo] Les médecins britanniques demandent au gouvernement d'enquêter sur les vaccins à ARNm contre la Covid (Doctors For Patients in UK)

Les médecins britanniques demandent au gouvernement d'enquêter sur les vaccins à ARNm contre la Covid

Doctors for Patients UK, 21.12.22

Doctors for Patients UK (DFPUK) a été lancé en septembre 2022 et est devenu un groupe en pleine expansion de médecins britanniques qui se consacrent à la pratique d'une médecine éthique, fondée sur des preuves et centrée sur le patient. Notre groupe est né des préoccupations croissantes concernant le non-respect des principes fondamentaux de l'éthique médicale, tels que le serment de "First do no harm" ("En premier ne pas nuire"), le respect de l'autonomie corporelle individuelle et la nécessité d'obtenir un consentement complet et éclairé pour toutes les interventions médicales.

De nombreux médecins, au Royaume-Uni et à l'étranger, sont de plus en plus préoccupés par le profil de sécurité des vaccins contre la Covid-19 et par la poursuite de la distribution de ces produits au public, y compris aux femmes enceintes et aux enfants. Plusieurs médecins de la DFPUK ont soumis de multiples rapports d'événements indésirables à la MHRA, et ont signé des lettres au JCVI, à la MHRA, au RCOG, au Premier ministre et à d'autres pour exprimer leurs préoccupations, mais ils n'ont vu que peu ou pas de réponse ou d'action. Ils ont donc compilé la vidéo ci-dessus dans laquelle ils partagent leurs points de vue individuels, leurs expériences cliniques et leurs graves préoccupations éthiques, dans l'espoir qu'une action urgente soit enfin entreprise par les autorités.

Les médecins s'acquittent ainsi de leur devoir, tel que défini par le General Medical Council, d'agir rapidement lorsqu'ils constatent que la sécurité des patients est compromise.

Pour toute demande de renseignements concernant DFPUK ou la vidéo, veuillez contacter doctorsforpatientsuk@proton.me. Veuillez consulter les informations figurant sur notre page de ressources pour obtenir d'autres informations et présentations sur cette question.

