Les médias grand public dont Reuters parlent du scandale des blessures causées par les vaccins sous l'administration Biden : Les demandes d'indemnisation explosent et le gouvernement ne résoudra rien avant des décennies (TrialSite News)

Les médias grand public parlent du scandale des blessures causées par les vaccins sous l'administration Biden : Les demandes d'indemnisation explosent et le gouvernement ne résoudra rien avant des décennies. Article originel : Mainstream Media Reporting on Vaccine Injury Scandal Under Biden Admin: Claims Skyrocket & Government Won’t Resolve for Decades TrialSite News, 4.01.23

Au rythme glacial actuel du programme d'indemnisation des préjudices liés aux contre-mesures (CICP) du gouvernement étatsunien, il faudra littéralement des décennies pour indemniser les victimes du vaccin contre la COVID-19. Cette évaluation ne provient pas d'un site web de droite critique à l'égard des vaccins, mais d'un article de Reuters. Ce récent article de Reuters démontre que les médias de masse, à commencer par l'organisme basé au Royaume-Uni, s'apprêtent à rendre compte du scandale des blessures constatsées après le vaccin contre la COVID-19 aux Etats-Unis Sous l'administration Biden, un nombre croissant de plaintes pour blessures sont envoyées à un tribunal qui compte huit personnes à temps plein. Et ce, alors que 80 % des 332 millions d'Etatsuniens ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Les élus démontrent leur priorité par leurs budgets. Alors que d'innombrables milliards de dollars ont été consacrés à la promotion de la vaccination de masse, peu ou pas d'investissement réel ni d'actions concrètes ont été prises pour s'occuper des blessés ; mais toutes les entreprises impliquées dans le programme de vaccination COVID - des fabricants et des sous-traitants aux systèmes de soins de santé qui pourraient naturellement commettre des erreurs dans le processus de vaccination en cours de route - sont totalement protégées de toute responsabilité par le gouvernement américain en vertu de la loi sur la préparation et l'état de préparation aux situations d'urgence. Reuters n'est probablement qu'un début, car de plus en plus de médias grand public vont commencer à parler de ce scandale. Le gouvernement étatsunien n'a traité que 12 cas de blessures liées au vaccin contre la COVID-19 au cours des deux premières années, depuis que 80 % de la population a été vaccinée. Face à l'accumulation d'un arriéré de 7 500 cas (et ce chiffre va encore augmenter), l'administration Biden a affecté 8 personnes à temps plein à cette tâche "herculéenne".



Avec plus de 7 500 personnes sur la liste des demandes, ce nombre est passé de 2 300 l'année dernière, rapporte Jenna Greene pour l'un des plus grands médias du monde. Mme Greene de Reuters souligne que cet arriéré gargantuesque, qui représente une "charge de travail stupéfiante", enterre manifestement le minuscule tribunal gouvernemental chargé de statuer sur les demandes, qui manque de personnel et de fonds. Avant la pandémie de COVID-19 en 2020, le CICP avait résolu moins de 500 cas au cours de toute son histoire.

Voir l'arriéré, qui comprend de nombreux décès. Mme Greene fait très attention à son langage afin de ne pas être étiquetée "anti-vaxxer". En fait, elle déclare même pour le compte rendu : "Pour être clair, je ne suis pas dans une perspective anti-vax." L'auteur de Reuters rappelle au lecteur que "les preuves abondent que les vaccins contre la COVID ont évité des millions d'hospitalisations et de décès." Cependant, signalant un changement dans les médias de masse, elle poursuit : "Mais il est inévitable que si vous donnez quelque chose - n'importe quoi - à 265 millions de personnes, au moins une poignée d'entre elles auront des réactions indésirables."



TrialSite a chroniqué cette situation avec soin et estime que le nombre de blessés dans le contexte des vaccins pourrait être de 1 % du nombre total de vaccinations, ce qui porterait le chiffre total à travers les États-Unis à plus de 2 millions de blessés - il se peut que ce soit moins ou que ce soit même un chiffre plus élevé. Mais c'est plus qu'une "poignée".

Comment un minuscule tribunal sous-financé peut-il faire face à cet arriéré croissant de demandes de réparation de préjudice ? Et notez que la liste de 7 500 est susceptible de s'allonger considérablement. Un porte-parole du CICO a informé Mme Greene de Reuters : "Nous recrutons activement du personnel administratif et des examinateurs de demandes supplémentaires pour traiter ces demandes aussi rapidement que possible."



Indiquant que les médias grand public viennent enquêter sur la situation des personnes blessées par le vaccin contre la COVID-19, Reuters a examiné des documents budgétaires montrant que l'objectif "herculéen" de CICP semble presque impossible, étant donné qu'ils n'avaient que huit employés à temps plein l'année dernière selon le budget du gouvernement.

L'administration Biden et le Congrès montrent leur vrai visage d'une manière très malheureuse. La priorité du pouvoir se reflète dans le budget. Alors que des milliards ont été injectés dans la plus grande campagne de vaccination de masse de l'histoire, rien ou presque n'a été consacré à l'aide aux blessés. Si ce n'est pas un exemple flagrant de priorité, nous ne pouvons pas penser à un exemple plus clair.

Mme Greene rappelle à tous que toute responsabilité de Pfizer, Moderna, des systèmes de santé et d'autres fournisseurs est entièrement protégée par la loi sur la préparation et l'état de préparation aux situations d'urgence, ce qui signifie que toutes les demandes d'indemnisation sont transmises sans faute au CICP. TrialSite a discuté de cette situation depuis quelques années maintenant.