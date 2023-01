Les "Twitters files" montrent comment l'État profond a conquis les médias sociaux (Moon of Alabama)

Les "Twitters files" montrent comment l'État profond a conquis les médias sociaux Article originel : Twitter Files Show How The Deep State Conquered Social Media Moon of Alabama, 6.01.23

Matt Taibbi présente un résumé des récentes révélations sur les manipulations de Twitter au service d'entités gouvernementales partisanes. La publication des "fichiers Twitter" a fait l'objet de plusieurs fils de discussion sur Twitter de la part d'écrivains, de gauche et de droite, qui avaient eu accès aux fichiers et à la communication interne de Twitter.



Capsule Summaries of all Twitter Files Threads to Date, With Links and a Glossary

("Résumés de tous les messages Twitter à ce jour, avec des liens et un glossaire.")



Il y a eu 12 fils de discussion jusqu'à présent. Certains d'entre eux présentent un intérêt particulier :

("Twitter Files Part 1 : 2 décembre 2022, par @mtaibbi")

Twitter Files Part 1: December 2, 2022, by @mtaibbi

TWITTER ET L'HISTOIRE DE L'ORDINATEUR PORTABLE DE HUNTER BIDEN

Récit du drame interne de Twitter entourant la décision de bloquer l'accès à un exposé du New York Post sur Hunter Biden en octobre 2020.

Révélations clés : Twitter a bloqué l'histoire sur la base de sa politique de "matériel piraté", mais les cadres en interne savaient que la décision était problématique. "Brandon Borrman, responsable des communications, a déclaré : "Pouvons-nous honnêtement prétendre que cela fait partie de la politique ? De plus, lorsqu'un sous-traitant de Twitter interroge des membres du Congrès sur cette décision, il entend que les membres démocrates veulent plus de modération, pas moins, et que "le premier amendement n'est pas absolu."

Nous apprendrons plus tard que c'est le FBI, qui disposait du matériel de l'ordinateur portable de Hunter Biden et savait qu'il était réel, qui a poussé Twitter à censurer l'histoire en affirmant qu'il s'agissait de matériel "piraté par les Russes".



La censure de Twitter :

Twitter Files Part 2, by @BariWeiss, December 8, 2022

("Twitter Files Part 2, par @BariWeiss, 8 décembre 2022")

LES LISTES NOIRES SECRÈTES DE TWITTER

Bari Weiss donne une réponse attendue depuis longtemps à la question : "Twitter mettait-il des gens en liste noire ?". Il l'a fait, seulement l'entreprise l'appelle "filtrage de visibilité". Twitter disposait également d'un conseil supérieur distinct, appelé SIP-PES, qui décidait des cas de comptes à haute visibilité et controversés.

Principales révélations : Twitter disposait d'une énorme boîte à outils pour contrôler la visibilité de n'importe quel utilisateur, notamment une "Search Blacklist" (pour Dan Bongino), une "Trends Blacklist" pour le Dr Jay Bhattacharya de Stanford et un paramètre "Do Not Amplify" pour le militant conservateur Charlie Kirk. Weiss cite un employé de Twitter : "Pensez au filtrage de la visibilité comme étant un moyen pour nous de supprimer ce que les gens voient à différents niveaux. C'est un outil très puissant". Avec l'aide de @abigailshrier, @shellenbergermd, @nelliebowles, et @isaacgrafstein.

Celle qui précède m'intéresse tout particulièrement.

Jusqu'à fin 2021, mon compte Twitter @MoonofA, que j'utilise principalement pour promouvoir mes écrits ici, n'a pas été autorisé à dépasser les 19 500 followers. Il y avait également des signes indiquant que mes tweets n'étaient pas montrés aux utilisateurs qui me suivaient. Après avoir été libéré de cette prison de croissance de followers, mon compte a rapidement atteint 47 500 followers à l'automne 2022. Il est ensuite retourné dans la prison de croissance sans raison apparente et sans que je n'en sois informé. Désormais, chaque fois que mon nombre de followers augmente d'environ 100, il est automatiquement ramené à 47 450 followers. Il y a également de nouveaux signes indiquant que les tweets de mon compte sont à nouveau "bannis".

Hier, @semperfidem2014 a retweeté mon dernier message :

Blue Check Brandon @semperfidem2004 - 21:27 UTC · Jan 5, 2023

Cela vaut la peine de le lire

Moon of Alabama @MoonofA - Jan 4

Moon of Alabama @MoonofA · Jan 4

New on MoA:

Ukraine - The Big Push To End The War

https://moonofalabama.org/2023/01/ukraine-the-big-push-to-end-the-war.html

Image

Traduction : Nouveau sur MoA :

Ukraine - La grande poussée pour mettre fin à la guerre

https://moonofalabama.org/2023/01/ukraine-the-big-push-to-end-the-war.html

Image

Puis @New_Westphalian a répondu à @semperfidem2014 ;



New Westphalian @New_Westphalian - 21:47 UTC · Jan 5, 2023

Replying to @semperfidem2004 If you hadn’t retweeted that, I doubt I’d have seen it. I follow MoA, never see a single tweet.

Not sure the cleanup has been entirely successful yet.

Traduction : Répondant à @semperfidem2004

Si vous n'aviez pas retweeté ça, je doute que je l'aurais vu. Je suis MoA, je n'ai jamais vu un seul tweet.

Je ne suis pas sûr que le nettoyage ait été entièrement réussi pour le moment.



Je ne pense pas qu'Elon Musk ait acheté Twitter pour faire un "nettoyage". Je pense qu'il veut l'utiliser à ses propres fins, quelles qu'elles soient. Si cela nécessite un nouvel accord qui donne aux entités gouvernementales un accès censuré en échange de ce que Musk veut ou a besoin, il l'acceptera.





Revenons aux résumés de Matt Taibbi. Les fils 3 à 5 concernaient le retrait de Trump de Twitter. Son compte a été verrouillé alors qu'il n'avait violé aucune des règles internes de Twitter.

Les fils 6 à 12 concernent l'infiltration de Twitter par le gouvernement sous tous les angles, le Pentagone, les agences à trois lettres ainsi que diverses autres entités ont commencé à censurer la liberté d'expression sur Twitter :

Twitter Files Parts 11 et 12, par @mtaibbi, 3 janvier 2023

COMMENT TWITTER A LAISSÉ ENTRER LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT

