Les experts en santé publique tirent la sonnette d'alarme au sujet d'un nouveau variant d'Omicron, baptisé XBB, qui se propage rapidement dans le nord-est des États-Unis. Selon certaines études, il serait aussi différent de la souche originelle de la Covid de Wuhan que le virus du SRAS de 2003. Les Etatsuniens doivent-ils s'inquiéter ?





Il n'est pas certain que le XBB soit plus mortel que les autres variants, mais ses mutations lui permettent d'échapper aux anticorps d'une infection antérieure et aux vaccins, ainsi qu'aux traitements par anticorps monoclonaux existants. De plus en plus de preuves suggèrent également que des vaccinations répétées peuvent rendre les gens plus sensibles au XBB et pourraient alimenter l'évolution rapide du virus.

Avant l'apparition d'Omicron en novembre 2021, il n'existait que quatre variants préoccupants : Alpha, Beta, Delta et Gamma. Seules les variants Alpha et Delta ont provoqué des poussées d'infections dans le monde. Mais Omicron a engendré de nombreux descendants, dont beaucoup sont apparus dans différentes régions du monde, portant curieusement certaines des mêmes mutations.



"L'émergence aussi rapide et simultanée de multiples variants présentant d'énormes avantages en termes de croissance est sans précédent", indique une étude publiée le 19 décembre dans la revue Nature. Sous la pression sélective de l'évolution, le virus semble avoir développé des mutations qui lui permettent de se transmettre plus facilement et d'échapper aux anticorps provoqués par les vaccins et les infections antérieures.

Selon la même étude, l'empreinte immunitaire pourrait contribuer à l'évolution du virus. Les vaccins réussissent à entraîner le système immunitaire à se souvenir du variant originel de Wuhan et à l'éliminer. Mais lorsque de nouvelles souches très différentes apparaissent, le système immunitaire réagit moins efficacement.

Les vaccins bivalents qui ciblent les variants Wuhan et BA.5 (ou les infections de rupture avec cette dernière) incitent le système immunitaire à produire des anticorps qui ciblent les régions virales que les deux souches ont en commun. En termes darwiniens, les mutations qui permettent au virus d'échapper aux anticorps communs l'emportent - elles le rendent "plus apte".





Le virus XBB a évolué de manière à échapper aux anticorps induits par les vaccins et les infections de rupture. C'est pourquoi, selon l'étude de Nature, "l'immunité collective actuelle et les rappels du vaccin BA.5 pourraient ne pas prévenir efficacement l'infection par les variants convergents de l'Omicron."



Une étude du New England Journal of Medicine publiée le mois dernier apporte d'autres preuves de la vulnérabilité causée par l'empreinte immunitaire. Les anticorps neutralisants des personnes ayant reçu le bivalent étaient 26 fois plus élevés contre le variant originel de Wuhan que contre XBB et quatre fois plus élevés que contre Omicron et le variant BA.5.



De même, une étude publiée ce mois-ci dans la revue Cell a révélé que les niveaux d'anticorps des personnes ayant reçu quatre injections étaient 145 fois plus élevés contre la souche originelle Wuhan que contre le variant XBB. Un rappel bivalent n'a que légèrement augmenté les anticorps contre XBB. Les experts affirment néanmoins que les rappels améliorent la protection contre le XBB. C'est de la désinformation, pour utiliser leur terme favori.



Une étude de la Cleveland Clinic, qui a suivi ses travailleurs de la santé, a révélé que les vaccins bivalents réduisaient de 30 % le risque d'être infecté pendant la période de propagation du variant BA.5. Mais, comme l'explique l'étude, cela pourrait s'expliquer par le fait que les travailleurs qui étaient plus prudents - c'est-à-dire plus enclins à porter des masques N95 et à éviter les grands rassemblements - étaient peut-être aussi plus susceptibles d'avoir des rappels.