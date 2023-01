Monuments des collaborateurs nazis en Ukraine. De nombreuses rues et monuments ont été érigés depuis l'arrivée d'un nouveau gouvernement en 2014 (Forward)

L’viv et Ivano-Frankivsk

1,5 million de Juifs, soit un quart de tous les Juifs assassinés pendant l’Holocauste, venaient d’Ukraine. Au cours des six dernières années, le pays a institutionnalisé le culte de l’Organisation paramilitaire des nationalistes ukrainiens (OUN), qui a collaboré avec les nazis et aidé au massacre des Juifs, et de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), qui a massacré des milliers de Juifs et 70 000 à 100 000 Polonais. Stepan Bandera (1909-1959), le collaborateur nazi qui a dirigé une faction de l’OUN (appelée OUN-B) est une figure majeure vénérée dans l’Ukraine d’aujourd’hui ; ci-dessus, ses statues à L’viv (à gauche) et Ivano-Frankivsk (à droite). Merci à Per Anders Rudling, Tarik Cyril Amar et Jared McBride pour leurs conseils sur les collaborateurs ukrainiens.

À gauche : porte festonnée de bannières accueillant l’invasion nazie de l’Ukraine, Zhovkva, 1941. Bannière du haut : "Heil Hitler ! Gloire à Petliura ! Gloire à Bandera !" (Les troupes du nationaliste Symon Petliura ont massacré des dizaines de milliers de Juifs pendant la Première Guerre mondiale). Bannière du milieu : "Vive la nation ukrainienne indépendante et souveraine ! Vive le leader Stepan Bandera !" Bannière du bas : "Heil Hitler ! Gloire aux forces armées allemandes et ukrainiennes non conquises ! Vive Bandera !" (Wikimedia Commons). A droite : Le monument de Bandera, Ternopil (Wikimedia Commons). Image réalisée par Forward collage



Ternopil et de nombreuses autres villes

Une autre statue de Bandera à Ternopil. En haut à gauche, une photo de Zhovkva 1941, où les membres de l’OUN ont accueilli les nazis, les aidant à assassiner les Juifs. Les bannières incluent « Heil Hitler ! » et « Gloire à Bandera ! »

L’Ukraine compte plusieurs dizaines de monuments et de noms de rues à la gloire de ce collaborateur nazi, suffisamment pour nécessiter deux pages Wikipedia distinctes (il y a tellement de rues Bandera que seules quelques-unes sont répertoriées dans ce projet). Il s’agit notamment :

• des monuments communs à sa mémoire et à celle de Roman Shukhevych à Cherkasy, Horishniy, Pochaiv, Rudky et Zaviy ;

• un monument à sa mémoire, à celle de Shukhevych et d’autres dirigeants de l’OUN à Morshyn ;

• un monument à sa mémoire et à celle de son père à Pidpechery ;

• une plaque et un monument à Lutsk ;

• un bas-relief, un monument et un musée à Dubliany ;

• une plaque, un monument et un musée (avec buste) à Stryi ;

• une plaque, une rue et un monument à Zdolbuniv ;

• monuments à Berezhany, Boryslav, Buchach, Chervonohrad, Chortkiv, Drohobych, Dubno, Hordynya, Horodenka, Hrabivka (Ivano-Frankivsk Raion), Kalush, Kamianka-Buzka, Kolomiya, Kozivka, Kremenets, Krushel’nytsya, Kiev, L’viv, (et une plaque), Mlyniv, Mostyska, Mykolaiv (Oblast de L’viv), Mykytyntsi, Nyzhnye (Raïon de Sambir), Pidvolochysk, Romanivka, Sambir, Skole, Sniatyn, Staryi Sambir, Seredniy Bereziv, Sokal, Sosnivka, Strusiv, Tatariv, Terebovlia, Truskavets, Turka, Uzyn, Velyki Mosty, Verbiv (Hromada de Narayiv), Zahirochka et Zalishchyky ;

• une plaque et une rue à Sniatyn et Zhytomyr ;

• des plaques à Ivano-Frankivsk, Khmelnytskyi et Rivne ;

• des musées à Staryi Uhryniv (avec une statue et une plaque commémorative) et à Volya-Zaderevatska (avec un buste et un bas-relief) ;

• un parc à Kamianka-Buzka ;

• une rue à Dnipro et une école à Dobromyl.

[Note de la rédaction : Dnipro et Tatariv ont été ajoutés à cette liste en octobre 2022.]

À gauche : Stepan Bandera (Wikimedia Commons). A droite : Marche d’extrême droite en l’honneur du 112ème anniversaire de Bandera, Kiev, 1er janvier 2021 (Genya Savilov/AFP via Getty Images).



Kiev

En 2016, un grand boulevard de Kiev a été rebaptisé du nom de Bandera. Ce changement de nom est particulièrement obscène puisque la rue mène à Babyn Yar (1), le ravin où les nazis, aidés de collaborateurs ukrainiens, ont exterminé 33 771 Juifs en deux jours, dans l’un des plus grands massacres individuels de l’Holocauste. Le Centre Simon Wiesenthal et le Congrès juif mondial ont tous deux condamné cette initiative.

Ci-dessus à droite, la marche annuelle aux flambeaux lors de l’anniversaire de Bandera en 2021 ; lors des commémorations de 2017, les marcheurs ont scandé « Juifs dehors ! ».

À gauche : monument de Roman Shukhevych, Krakovets (Wikimedia Commons). À droite : bas-relief sur la maison natale de Shukhevych, L’viv (Wikimedia Commons). Image réalisée par Forward collage



Krakovets, L’viv et de nombreuses autres villes

Monuments à la mémoire de Roman Shukhevych (1907-1950), autre figure de l’OUN et collaborateur des nazis, qui était un chef du bataillon auxiliaire Nachtigall de l’Allemagne nazie, devenu par la suite la 201ème unité de police auxiliaire Schutzmannschaft. Shukhevych a ensuite commandé la brutale Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), responsable du massacre de milliers de Juifs et de 70 000 à 100 000 Polonais.

Le monument à Krakovets (ci-dessus à gauche) et la plaque à L’viv (ci-dessus à droite) sont deux des nombreuses statues de Shukhevych en Ukraine. Il s’agit notamment de monuments communs à sa mémoire et à celle d’autres nationalistes dans plusieurs villes (voir l’entrée Bandera ci-dessus) ; d’un monument à sa mémoire et à celle d’autres nationalistes à Sprynya ; d’un monument, de deux plaques et d’un bas-relief à l’Université Nationale Polytechnique de L’viv ; et des monuments à Borschiv, Ivano-Frankivsk, Kalush, Khmelnytskyi, Khust, Kniahynychi, (et une plaque), Kolochava, Oglyadiv, Shman’kivtski, Staryi Uhryniv (au musée Stepan Bandera), Tyshkivtsyah, Tyudiv, et Zabolotivka ; des plaques à Buchach, Kamianka-Buzka, Kolomyia, Pukiv, Radomyshl’, Rivne et Volya-Zaderevatska ; un musée à Hrimne ; un stade à Ternopil ; une station de métro à Kiev ; et une école à Ivano-Frankivsk. Voir The Algemeiner sur le refus d’Israël de donner le nom de Shukhevych au stade de Ternopil.

Les monuments Shukhevych au Canada et aux États-Unis sont encore plus choquants.

En outre, Shukhevych est honoré par plusieurs dizaines de rues en Ukraine (il y en a tellement que seules quelques-unes sont répertoriées dans ce projet). La plupart des statues de Bandera et de Shukhevych se trouvent en Ukraine occidentale, dans des villes où la population juive a été exterminée par des paramilitaires fidèles à ces hommes. Un grand boulevard a également été nommé en l’honneur de Shukhevych à Kiev. Le Congrès juif mondial a condamné la glorification de Shukhevych et la statue d’Ivano-Frankivsk.

À gauche : Yaroslav Stetsko (Wikimedia Commons). Droite : Buste de Stetko, Ternopil (Wikimedia Commons). Image réalisée par Forward collage

Ternopil

Un buste du génocidaire Yaroslav Stetsko (1912-1986), qui a dirigé en 1941 le gouvernement ukrainien collaborateur des nazis, qui a accueilli les Allemands et déclaré son allégeance à Hitler. Antisémite forcené, Stetsko avait écrit : « J’insiste sur l’extermination des Juifs et sur la nécessité d’adapter les méthodes allemandes d’extermination des Juifs en Ukraine. » Cinq jours avant l’invasion nazie, Stetsko a assuré au leader de l’OUN-B, Stepan Bandera : « Nous organiserons une milice ukrainienne qui nous aidera à éliminer les Juifs ».

Il a tenu parole - l’invasion allemande de l’Ukraine s’est accompagnée d’horribles pogroms avec l’incitation et la participation enthousiaste des nationalistes de l’OUN. Le pogrom initial de L’viv a fait à lui seul 4 000 victimes. À la fin de la guerre, les groupes nationalistes ukrainiens ont massacré des dizaines de milliers de Juifs, à la fois en coopération avec les escadrons de la mort nazis et de leur propre chef.

À gauche : buste de Yaroslav Stestko, Stryi (Wikimedia Commons). Droite : Statue de Stetsko, Velykyi Hlybochok (Wikimedia Commons). Image par Forward collage

Stryi et treize autres localités

On trouve d’autres monuments à la mémoire de Stetsko à Stryi (ci-dessus à gauche), qui possède également une rue Stetsko, à Velykyi Hlybochok (ci-dessus à droite), qui possède également un musée Stetsko (avec plaque) et une école, à Kam’yanky et à Volya Zaderevatska. Stetsko a également un monument commun à sa mémoire et à celle d’autres dirigeants de l’OUN à Morshyn et des rues à Dubno, Khmelnytskyi, Lutsk, L’viv, Monastyrys’ka, Rivne, Rudne, Sambir et Ternopil. Après la guerre, Stetsko - l’homme qui a officiellement promis la loyauté de son gouvernement à Hitler - s’est installé aux États-Unis, où il s’est rapidement élevé dans les plus hautes sphères de Washington. Il a été salué comme le chef des combattants de la liberté par Ronald Reagan et George H.W. Bush.

Ci-dessous à gauche, Stetsko rencontrant le vice-président Bush, 1983. Ci-dessous à droite, la signature de Stetsko sur la Proclamation de l’État ukrainien avec un engagement à « travailler étroitement avec la Grande Allemagne national-socialiste sous la direction d’Adolf Hitler. »

À gauche : Yaroslav Stetsko, à gauche, avec le vice-président américain de l’époque, George H. W. Bush, 1983. A droite : La signature de Stetsko sur la proclamation du 30 juin 1941 de l’établissement du gouvernement collaborationniste nazi par la faction Stepan Bandera de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN-B) ; le gouvernement était dirigé par Stetsko (Wikimedia Commons). Image par Forward collage

* * *

À gauche : Dmytro Paliiv, SS-Hauptsturmführer de la 14e Division Waffen Grenadier de la SS (1re Galicienne), à droite, lors d’une cérémonie SS, 1943/1944. A droite : Plaque de Paliiv, L’viv (Wikimedia Commons). Image par collage Forward

L’viv

Une plaque commémorative à la mémoire de Dmytro Paliiv (1896-1944), cofondateur et SS-Hauptsturmführer de la 14ème division de grenadiers de la Waffen-SS (1ère Galicienne) alias SS Galichina, dévoilée en 2007. La SS Galichina a été formée en tant que division de la Waffen-SS en 1943. Parmi les crimes de guerre de cette formation figure le massacre de Huta Pieniacka, au cours duquel une sous-unité de la SS Galichina a massacré entre 500 et 1 200 villageois polonais, y compris en les brûlant vifs.

Ci-dessus à gauche, Paliiv (tenant un papier) lors d’une cérémonie SS, 1943-1944. Cet officier des Waffen-SS a une plaque et un bas-relief dans sa ville natale de Perevozets’ (inauguré en 2001) ainsi qu’une plaque et une rue à Kalush. The Jewish Telegraphic Agency a fait état de menaces de mort à l’encontre d’un homme qui s’opposait à la dénomination de la rue.

Ci-dessous à gauche, une marche à Stanislaviv (aujourd’hui Ivano-Frankivsk), Ukraine occidentale, 1941 ; ci-dessous à droite, une marche célébrant le 71ème anniversaire de la fondation de SS Galichina, L’viv, Ukraine occidentale, 2014. La marche de 2018 à L’viv consistait en des centaines de personnes faisant des saluts nazis coordonnés. Voir le rapport du JTA.

À gauche : défilé honorant le gouverneur général du Troisième Reich en Pologne, Hans Frank, Stanislaviv (aujourd’hui Ivano-Frankivsk), 1941 (Wikimedia Commons). À droite : marche commémorant la création de la 14e division de grenadiers Waffen de la SS (1re Galicienne), L’viv, 28 avril 2014 (Yuri Dyachyshyn/AFP via Getty Images). Image par Forward collage

[Remarque : les entrées ci-dessous ont été ajoutées lors de la mise à jour du projet de janvier/avril 2022.]

À gauche : Taras Bulba-Borovets (au centre) avec son personnel, le 21 septembre 1941 (Wikimedia Commons). Bannière : "Liberté pour l’Ukraine ! Mort à Moscou !" à gauche de la croix gammée ; "Vive l’armée allemande !" à droite de la croix gammée. À droite : Plaque et bas-relief de Bulba-Borovets, Bystrychi (Wikimedia Commons). Image par collage Forward

Bystrychi et cinq autres localités

Plaque commémorative en hommage à Taras Bulba-Borovets (1908-1973), collaborateur nommé par les nazis à la tête de la milice ukrainienne du district de Sarny. Les hommes de Bulba-Borovets ont organisé et exécuté de nombreux pogroms, massacrant les Juifs de la région. En plus de la plaque dans son village natal, Bulba-Borovets a une autre plaque à Olevsk, un monument à Berezne et des rues à Lutsk, Ovruch et Zhytomyr.

Après la guerre, Bulba-Borovets, comme de nombreux collaborateurs nazis, s’est installé au Canada, où il a dirigé un journal en ukrainien. Ci-dessus à gauche, Bulba-Borovets (au centre) avec son personnel, 1941. La bannière à droite du drapeau à croix gammée dit « Vive l’armée allemande ! » Pour en savoir plus sur la glorification de Bulba-Borovets, voir l’article de l’historien Jared McBride, les témoignages de témoins oculaires de l’Holocauste à Olevsk sur Yahad-In Unum et les témoignages de survivants sur Yad Vashem.

À gauche : Andryi Melnyk (Wikimedia Commons). A droite : Complexe commémoratif Melnyk, Volya Yakubova (Wikimedia Commons). Image par Forward collage

Volya Yakubova et sept autres lieux

Un complexe commémoratif et un musée séparé à Andryi Melnyk (1890-1964). En 1940, l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) se divise en deux factions : l’OUN-M, dirigée par Melnyk et l’OUN-B, dirigée par Stepan Bandera. La faction de Melnyk était tout aussi génocidaire que celle de Bandera - un journal de l’OUN-M célébrait avec joie la liquidation des Juifs de Kiev à Babi Yar (voir l’article sur Ivan Rohach ci-dessous).

Il a également un monument (ci-dessous à droite) et une rue à Ivano-Frankivsk ainsi que des rues à Chortkiv, Drohobych, Dubno (Oblast de Rivne), Kolomyia, L’viv, Rivne et Stryzhivka. En 2020, le Congrès juif mondial et la Confédération juive d’Ukraine ont dénoncé la tentative de Kiev d’honorer Melnyk.

À gauche : arc accueillant l’invasion nazie, 1941 (Eduard Dolinsky). Bannière du haut : "Heil Hitler". Bannière du bas : "Gloire à Hitler. Gloire à Melnyk". A droite : La statue d’Andryi Melnyk, Ivano-Frankivsk (Google maps). Image par Forward collage

* * *

À gauche : des membres du 115ème bataillon de la Schutzmannschaft défilent à Kiev, en 1942 (Wikimedia Commons). Droite : Mémorial de Bukovinsky Kuren, Tchernivtsi (Wikimedia Commons). Image par Forward collage

Tchernivtsi

Un mémorial à la Bukovinsky Kuren, une grande formation paramilitaire composée de membres de l’OUN-M (voir l’entrée Andryi Melnyk ci-dessus). L’unité a été formée à l’origine dans la région ukrainienne-roumaine de Bukovina et s’est dirigée vers Kiev après l’invasion nazie de l’Ukraine en 1941. Selon plusieurs rapports, l’unité a marché sur Kiev au moment du massacre de Babi Yar, lorsque les nazis, aidés par des nationalistes ukrainiens, ont abattu 33 771 Juifs en deux jours, l’un des massacres les plus horribles de l’Holocauste.

Par la suite, une grande partie du Bukovinsky Kuren a été reformée en 115ème et 118ème bataillons de la Schutzmannschaft. La Schutzmannschaft était un bataillon de police auxiliaire composé de collaborateurs locaux en Union soviétique, principalement en Ukraine, en Biélorussie et dans les pays baltes. Ils dépendaient de l’Ordnungspolizei qui était contrôlée par la SS. Ces bataillons ont joué un rôle crucial dans la guerre et l’Holocauste : L’Allemagne les a utilisés pour réprimer la résistance antinazie et pour perpétrer le génocide en rassemblant les Juifs dans des ghettos et en les massacrant dans les champs et les forêts avoisinants. Souvent, la Schutzmannschaft a commis des crimes de guerre contre des Juifs, d’autres ethnies telles que les Roms et des civils de leur propre chef, et pas seulement sur ordre des nazis. (Pour en savoir plus, voir l’ouvrage de Martin Dean).

Deux pelotons du 118ème bataillon de la Schutzmannschaft se sont distingués en perpétrant le massacre de Khatyn en 1943, lorsqu’ils ont liquidé un village biélorusse en brûlant les habitants vivants et en abattant tous ceux qui tentaient de s’échapper. (Voir le New York Times sur l’un des auteurs du massacre qui avait émigré au Canada).

Ci-dessus à gauche, des soldats du 115ème bataillon de la Schutzmannschaft, qui comprenait des combattants du Bukovinsky Kuren, défilent dans Kiev, 1942. Voir la section américaine pour un mémorial au Bukovinsky Kuren.

À gauche : Oleksa Babiy (Wikimedia Commons). A droite : Juifs forcés de se déshabiller avant d’être assassinés à Babi Yar, Kiev, 29-30 septembre 1941 (United States Holocaust Memorial Museum, Ernst Klee Archive). Image par Forward collage

Zhyznomyr

Dans ce village, une plaque est dédiée à un membre de l’OUN-M, Oleksa Babiy (1909-1944), qui a directement participé au massacre de Babi Yar alors qu’il servait dans l’unité Sonderkommando 4a de l’Einsatzgruppe C, l’escadron de la mort SS qui porte la responsabilité principale du massacre. Deux ans plus tard, Babiy est devenu officier dans la SS Galichina, la division ukrainienne de la Waffen-SS (voir l’entrée Volodymyr Kubiyovych ci-dessous pour en savoir plus sur la SS Galichina). Ci-dessus à droite, des Juifs forcés à se déshabiller et à abandonner leurs biens avant d’être fusillés à Babi Yar. Voir les témoignages de Yad Vashem ici.

À gauche : éditorial d’Ukrayins’ke Slovo « Le Juif est le plus grand ennemi de notre peuple » , 2 octobre 1941 (Libraria.ua). À droite : exposition temporaire honorant les nationalistes ukrainiens, dont Ivan Rohach, en tant que « victimes » des nazis, érigée par le gouvernement ukrainien pour les commémorations de Babi Yar, Kiev, automne 2016 (Eduard Dolinsky). Image réalisée par Forward collage

Kiev et deux autres localités

Une rue portant le nom d’un membre de l’OUN-M, Ivan Rohach (1914-1942). Antisémite virulent, Rohach publiait et éditait le Ukrayins’ke Slovo, un journal de l’OUN-M qui prônait avec véhémence le génocide des Juifs d’Ukraine. Le 2 octobre 1941, trois jours après que les Allemands et les collaborateurs ukrainiens aient exterminé 33 771 Juifs à Babi Yar, Rohach publia un éditorial intitulé « Le Juif est le plus grand ennemi du peuple », appelant les Ukrainiens à ne montrer aucune pitié aux Juifs (ci-dessus à gauche).

Une semaine plus tard, il publie un article invitant ses lecteurs à rechercher tout survivant juif qui se cacherait dans la ville. La même semaine, l’Ukrayins’ke Slovo a célébré l’amélioration de la vie à Kiev (*), faisant l’éloge de l’abondance de logements « inoccupés » qui étaient soudainement devenus disponibles. (Ces logements étaient des maisons juives rendues « inoccupées » par le massacre de leurs habitants).

Finalement, les Allemands se sont lassés de certains de leurs laquais de l’OUN-M et ont exécuté Rohach. En 2016, le gouvernement ukrainien a pris la décision obscène de le pleurer comme une victime nazie lors des commémorations du massacre de Babi Yar - le massacre qu’il avait approuvé avec tant d’enthousiasme (ci-dessus à droite).

Rohach a une rue supplémentaire à Khust et une plaque et une rue à Velykyi Berezhny.

À gauche : Oleg Olzhych (Wikimedia Commons). Droite : Plaque commémorative d’Olzhych, Kiev (Wikimedia Commons). Image par Forward collage

Kiev et de nombreuses autres localités

Une plaque à la mémoire d’Oleg Olzhych (1907-1944), archéologue, écrivain et membre éminent de l’OUN-M. Olzhych est venu à Kiev dans le cadre d’une formation de l’OUN-M destinée à aider la prise de contrôle nationaliste de l’Ukraine en 1941. Il est devenu un personnage clé de l’Ukrayins’ka Natsional’na Rada. Cette entité de l’OUN-M coordonne la formation de la police auxiliaire ukrainienne qui aide les Allemands. Elle publie également de la propagande comme l’Ukrayins’ke Slovo (voir l’entrée Ivan Rohach ci-dessus).

Les honneurs d’Olzhych comprennent une bibliothèque et une rue (avec plaque) à Kiev ; une statue, une bibliothèque, une rue (avec plaque) et une autre plaque à Zhytomyr ; des plaques et des rues à Tchernivtsi, Khust, L’viv, Rivne et Tyachiv ; rues à Arbuzynka, Bilokorovychi, Ivano-Frankivsk, Korostyshiv, Kovel, Kremenets, Kremenchuk, Kropyvnytskyi, Letychiv, Lutsk, Nadvirna, Noviy Bug, Olevsk, Ostroh, Poltava, Rozsoshentsi, Sambir, Stryi, Sumy, Trubky, Verhnya Yablunka, Volodymyr-Volynskyi, Vyzhnytsya, Zalishchyky, Zdolbuniv, Zhuky et Zolochiv ; une rue et une école à Mykolayiv ; et une école à Pushcha-Vodytsia. Voir la section États-Unis pour un buste d’Olzhych.

À gauche : Ivan Kedyulich (Wikimedia Commons). À droite : membres du 115ème bataillon de la Schutzmannschaft, Kiev, 1942. Image par Forward collage

Perechyn

La ville a une rue qui honore conjointement les frères Ivan et Panas Kedyulich. Ivan Kedyulich (1912-1945) était un membre de l’OUN-M qui est venu à Kiev avec la même formation qu’Oleg Olzhych (voir l’entrée ci-dessus). Kedyulich devint le chef de la police auxiliaire locale de la ville qui aida les nazis lors des massacres à Babi Yar et ailleurs. Les unités de police organisées par Kedyulich fournissaient également des combattants pour les bataillons de la Schutzmannschaft. En haut à droite, des combattants de la 115ème Schutzmannschaft à Kiev, 1942.

À gauche : Kost Himmel’raich (Wikimedia Commons). À droite : plaque Himmel’raich, Ivangorod (Eduard Dolinsky). Image par Forward collage

Ivangorod

Une plaque à la mémoire de Kost Himmel’raich (1912-1991), membre de l’OUN-M qui a travaillé avec Ivan Kedyulich (voir l’entrée ci-dessus) pour former la police auxiliaire locale de Kiev, contrôlée par les Allemands. La plaque de Himmel’raich, comme de nombreuses plaques à l’effigie de collaborateurs ukrainiens, se trouve dans une école où il est présenté comme un modèle pour les enfants.

À gauche : Ivan Klymiv-Legenda (Wikimedia Commons). Droite : Statue de Klymiv-Legenda, Silets’ (Wikimedia Commons). Image par collage Forward

Silets’ (Raïon de Chervonohrad)

L’invasion allemande de l’Ukraine en juin 1941 s’accompagne de pogroms généralisés qui entraînent le meurtre de milliers de Juifs dans toute l’Ukraine occidentale. Nombre d’entre eux sont organisés et fomentés par l’OUN-B, la branche Stepan Bandera de l’OUN (pour en savoir plus sur la scission de l’OUN, voir l’article sur Andriy Melnyk ci-dessus). Parmi eux, Ivan Klymiv (1909-1942) alias Klymiv-Legenda, qui diffusait des tracts incitant la population ukrainienne à tuer des Juifs.

Pendant l’invasion, l’OUN-B proclame la création d’un gouvernement ukrainien dirigé par Yaroslav Stetsko. Ce gouvernement autoproclamé s’est formellement engagé à travailler en étroite collaboration avec Adolf Hitler (voir l’entrée Stetsko pour en savoir plus). Klymiv devient ministre de la coordination politique. Outre le monument, il possède une rue et une école à Silets’ et un monument commun à Bandera et à lui à Sosnivka (Raïon de Sokal).

À gauche : Oleksandr Gasyn (Wikimedia Commons). A droite : Monument Gasyn, Konyukhiv (Eduard Dolinsky). Image réalisée par Forward collage

Konyukhiv et quatre autres localités

Konyukhiv possède un monument, un musée et une rue dédiés à Oleksandr Gasyn (1907-1949), originaire du village et vice-ministre de la défense du gouvernement autoproclamé de l’OUN-B en 1941. Par la suite, Gasyn a travaillé en étroite collaboration avec son collègue collaborateur et commandant de l’UPA, Roman Shukhevych, lorsque l’UPA procédait au nettoyage ethnique des Polonais (voir l’entrée Vasyl Vasylyashko ci-dessous). Gasyn a également une plaque à Volya-Zaderevatska et des rues à Sambir, Skole et Stryi.

À gauche : Yaroslav-Mykhailo Starukh, au milieu (Wikimedia Commons). A droite : Buste de Starukh, Zolota Slobova (Screenshot/YouTube). Image par Forward collage

Zolota Sloboda

Un buste de Yaroslav-Mykhailo Starukh (1910-1947), secrétaire du ministère de l’information et de la propagande au sein du gouvernement autoproclamé de l’OUN-B. Le village a également une plaque de Starukh sur un bâtiment scolaire, où il est présenté comme un exemple pour les enfants.

A gauche : pogrom de L’viv, 1er juillet 1941. À droite : plaque commémorant la proclamation du 30 juin 1941 du gouvernement collaborationniste de l’OUN-B, L’viv (Wikimedia Commons). Image réalisée par Forward collage

L’viv et Zmiivka

Une plaque commémorant la proclamation du gouvernement autoproclamé de l’OUN-B sur la place principale de L’viv. Cette plaque est d’autant plus obscène qu’au moment de l’annonce de la proclamation, l’OUN-B était à l’origine de pogroms qui ont fait couler le sang de 6 000 Juifs dans les rues de L’viv (ci-dessus à gauche). Le Mémorial des combattants pour la liberté de l’Ukraine à Zmiivka comprend également une plaque commémorative de la proclamation de 1941. Voir la section États-Unis pour une autre plaque commémorant la proclamation de l’OUN-B.

À gauche : Le maire de L’viv, Yuri Polyanskiy, deuxième à partir de la droite, accueille le gouverneur général du Troisième Reich en Pologne, Hans Frank (à l’extrême gauche), dans la ville, L’viv, 1er août 1941 (National Digital Archives Poland). À droite : Plaque Polyurianskiy, L’viv (Kamenyar). Image par collage Forward