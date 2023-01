Netanyahu, le parrain du fascisme israélien moderne (Al Jazeera)

Netanyahou, le parrain du fascisme israélien moderne Article originel : Netanyahu, the godfather of modern Israeli fascism Par Marwan Bishara* Al Jazeera, 22.12.22 Note de SLT : Cet article a été publié le 22.12.22 dans le journal Al Jazeera

Le fascisme est dans l'esprit des amis et des ennemis d'Israël depuis que "l'État juif" a tenu ses dernières élections et que son ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a entamé des négociations pour former une nouvelle coalition. Les mises en garde contre le fait qu'Israël "se dirige vers une théocratie fasciste" ou "s'endort dans le fascisme juif" se sont multipliées.



Mais tous ces avertissements semblent tomber dans l'oreille d'un sourd, alors que Netanyahou trace la voie du retour au poste de Premier ministre en coalition avec les partis fascistes d'Israël. Il rejette les préoccupations relatives à la disparition potentielle de la démocratie israélienne et à la détérioration de sa réputation en Occident, notamment aux États-Unis, insistant sur le fait que lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'État juif, c'est lui, Netanyahou, qui aura le dernier mot - en Israël comme aux Etats-Unis.

C'est probablement vrai. Mais ce n'est pas rassurant. C'est catastrophique.

Jusqu'à présent, Washington est resté largement silencieux, même lorsque plusieurs Juifs étatsuniens éminents se sont élevés contre la menace fasciste issue des urnes israéliennes. Plutôt que de répondre directement aux préoccupations, l'administration Biden a lâchement laissé entendre qu'elle jugerait le prochain gouvernement de Netanyahou "sur la base de ses politiques, et non de ses personnalités".

Si Trump a été, eh bien, imprudent, Biden est complice. Quant aux régimes arabes qui ont félicité Netanyahou pour sa victoire, je n'arrive pas à trouver un mot approprié.



Mais ne vous y trompez pas, le problème du fascisme en Israël réside moins dans les partis extrémistes qui feront partie du prochain gouvernement que dans ceux qui les encouragent - Netanyahou et son parti chauvin, le Likoud, qui s'est longtemps battu pour que l'État juif domine les deux rives du Jourdain.

Dans sa monstruosité autobiographique, Bibi, mon histoire, qui tient à la fois de l'autoglorification, de la propagande et du manifeste fasciste, Netanyahou consacre un chapitre à son défunt père, Benzion. Il se vante de ses états de service en tant que rédacteur en chef d'une publication appelée à juste titre Hayarden (Le Jourdain), et en tant que voix de premier plan dans le mouvement révisionniste militant qui insistait sur le droit des Juifs à la souveraineté sur l'ensemble de la Palestine historique. Les combattants révisionnistes, qui ont finalement fondé le Herut, le prédécesseur du Likoud, étaient tristement célèbres pour leurs opérations terroristes avant et pendant la guerre d'indépendance de 1948.

Cette année-là, un certain nombre de personnalités juives de premier plan, dont Albert Einstein et Hannah Arendt, ont décrit le parti Herut dans une déclaration publique publiée dans le New York Times comme un "parti politique étroitement apparenté, dans son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et son attrait social, aux partis nazis et fascistes".



Tel père, tel fils. Comme le prêchait le gourou révisionniste de son père, Vladimir Jabotinsky, dans son tristement célèbre essai de 1923, Le Mur de fer, Netanyahou croit également que le sionisme doit utiliser la force militaire pour persuader les Arabes palestiniens de renoncer à leurs droits sur leur patrie.

C'est avec cette conviction que Netanyahou s'est lancé en politique et s'est peu à peu imposé comme le père du fascisme israélien moderne. Il a commencé par diaboliser le premier ministre de l'époque, Yizhak Rabin, pour avoir signé les accords de paix d'Oslo et contribué à préparer le terrain pour son assassinat par un fanatique juif. Une fois devenu Premier ministre en 1996, il a commencé à former une nouvelle génération de dirigeants fascistes et racistes. Des personnalités comme Avigdor Lieberman, Gideon Sa'ar, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont toutes mûri sous son aile au sein du Likoud et ont ensuite formé et dirigé leurs propres partis d'extrême droite.

Avant les dernières élections, Netanyahou a également parrainé une nouvelle relation entre les partis religieux fascistes Otzma Yehudit et Sionisme religieux, invitant leurs dirigeants, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, dans sa maison familiale pour les aider personnellement à surmonter leurs différences. Netanyahou voulait les unir en une seule liste électorale afin qu'ils puissent entrer au Parlement et l'aider à revenir au bureau du Premier ministre.

Et il a réussi. De façon spectaculaire.



Alors que les sondages avaient prédit que les deux partis n'atteindraient pas le seuil nécessaire pour entrer individuellement à la Knesset, ils se sont unis pour remporter 11 % des voix et 14 sièges parlementaires sur les 120 que compte la Knesset. Pire, Ben Gvir, qui est comme un Netanyahou sous stéroïdes, s'est particulièrement bien comporté parmi la jeunesse israélienne.

Netanyahou a également cultivé des relations étroites avec les deux principaux partis ultra-religieux d'Israël - ultra étant le mot d'ordre - Shas et United Torah Judaism, qui cherchent à obtenir l'autorité sur les affaires religieuses, éducatives et sociales dans l'État juif. Désormais, ils obtiendront tout ce qu'ils ont toujours voulu et plus encore.