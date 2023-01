Pauvre Jacinda Ardern, vaincue par sa propre vanité (The Telegraph)

Pauvre Jacinda Ardern, vaincue par sa propre vanité. Article originel : Poor Jacinda Ardern, defeated by her own vanity Par Ross Clark The Telegraph, 19.01.23

Elle a cru à son propre mythe - qu'elle était le leader le plus vertueux du monde. Puis sont venues les conséquences de ses actions désastreuses.





Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, qui a annoncé aujourd'hui son intention de démissionner.

Quand on écrit sur la politique, contrarier les gens est un risque professionnel. Malgré tout, il arrive que l'on soit décontenancé. Rien de ce que j'ai écrit auparavant ou depuis n'a provoqué autant d'indignation qu'un article que j'ai écrit ici en octobre 2020, prédisant que la politique zéro-covid de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande se révélerait être un désastre. La tempête de tweets qui s'en est suivie a semblé impliquer plus de personnes que la Nouvelle-Zélande habitée.

C'est là tout le problème avec Ardern. Elle n'était pas seulement Premier ministre de Nouvelle-Zélande - et populaire à son apogée - elle était une pin-up mondiale des valeurs progressistes. Elle était la lueur d'espoir de ceux qui, à gauche, avaient été déstabilisés par Donald Trump, le Brexit et Boris Johnson. Pour beaucoup, elle était considérée comme une race à part parmi les dirigeants mondiaux : une personne qui n'était pas touchée par le mélange fatal d'ego, d'arrogance et d'intérêt personnel qu'ils considéraient comme inné chez de nombreux hommes politiques.



La perte d'Ardern est due au fait qu'elle semblait le croire elle-même. Je ne prétends pas être capable de lire dans ses pensées, mais je suppose que la véritable raison de sa démission avant les élections générales néo-zélandaises de cette année n'était pas principalement qu'elle voulait aller chercher sa fille à la crèche tous les jours, comme elle l'a laissé entendre, mais qu'elle ne pouvait plus supporter que son auréole ait glissé. Lorsque vous avez été érigé en saint vivant, il doit être choquant de vous retrouver attaqué pour ne pas avoir abordé les mêmes vieux problèmes qui affligent les dirigeants nationaux moins progressistes. L'inflation, une économie chancelante et une criminalité en hausse ne sont guère propres à la Nouvelle-Zélande, mais elles ont montré que la politique d'Ardern n'avait rien de magique - la seule différence est que, dans son cas, elle n'avait pas la solidité nécessaire pour faire face à une grave adversité.

Certaines de ses erreurs étaient auto-infligées. Je maintiens chaque mot que j'ai écrit sur sa politique du zéro-Covid. C'était une impasse qui, si elle n'avait pas été abandonnée en 2021, aurait conduit la Nouvelle-Zélande à devenir comme la Chine : elle subit maintenant une vague de covid à retardement, après avoir subi inutilement trois années de préjudice économique. Pendant deux ans, la Nouvelle-Zélande est devenue un royaume ermite virtuel, dont les habitants risquaient d'être enfermés chez eux si un seul cas de covid était identifié dans leur ville.



Mme Ardern, qui avait auparavant travaillé comme conseillère au sein du gouvernement de Tony Blair, n'a pas tenu compte de la première partie de son slogan : "tough on crime, tough on the causes of crime" ("la fermeté à l'égard de la criminalité, la fermeté à l'égard des causes de la criminalité."). Le pays, normalement placide, a été choqué par une vague de criminalité impliquant des attaques à la voiture-bélier et des meurtres, alors que le pays se remettait de son emprisonnement covid. Les policiers en ont eu assez de devoir relâcher les jeunes délinquants qu'ils avaient arrêtés le matin, pour les voir récidiver le soir. Ensuite, il y a eu sa guerre contre les agriculteurs. Le secteur agricole néo-zélandais était le joyau de l'économie du pays - un secteur qui, contrairement à ses homologues dans d'autres pays développés, se tenait sur ses deux pieds, sans subventions. Puis est arrivé le programme extrême de Mme Ardern en matière de changement climatique, qui menaçait de mettre de nombreux agriculteurs en faillite s'ils ne pouvaient pas atteindre les objectifs impossibles de réduction des émissions.



Le danger aujourd'hui est qu'en démissionnant avant ce qui commençait à ressembler à une défaite inévitable dans les sondages, elle sera considérée par les progressistes comme une martyre politique, ce qui renforcera leur croyance en sa grandeur, en tant que femme leader qui a volontairement renoncé au pouvoir pour être avec sa famille. En réalité, elle a échoué dans la plupart de ses tentatives, et le culte du héros dont elle a bénéficié dans le monde entier a aggravé la situation en renforçant son orgueil démesuré.