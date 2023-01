Pourquoi Facebook a-t-il rejeté la couverture de Joe Biden par The Spectator ? (The Spectator)

Pourquoi Facebook a-t-il rejeté la couverture de Joe Biden par The Spectator ? Article originel : Why did Facebook reject The Spectator’s Joe Biden cover? The Spectator, 6.01.23

En début de semaine, on m'a demandé de citer les trois plus grandes menaces qui pèsent sur les médias. Outre le déclin général des ventes de journaux, j'ai répondu la menace de la censure informatique - et l'absence de responsabilité des entreprises qui l'appliquent. Au Spectator, nous venons de rencontrer un exemple classique de ce phénomène, lorsque Facebook a refusé de publier la couverture de cette semaine, une satire de Joe Biden, alors que nous l'avions soumise en tant qu'annonce. La couverture demandait si Joe Biden était prêt à rester en poste six ans de plus, mais l'illustration le montrait en train de lever cinq doigts. Une bonne blague, mais pas vraiment cruelle. Nous avons donc fait appel. On a reçu un e-mail disant :



Vous avez demandé un autre examen de vos annonces rejetées. Après un nouvel examen, il a été déterminé qu'elles ne sont toujours pas conformes à nos politiques publicitaires.



C'était donc ça. Notre couverture de Biden a été rejetée. Pas d'autre recours. L'ordinateur dit non.

La suite des événements constitue une étude de cas intéressante sur le pouvoir - et la responsabilité - des géants des médias sociaux qui exercent une telle influence sur le débat public britannique. Facebook est aujourd'hui la première source d'informations au Royaume-Uni après les radiodiffuseurs, ses robots décidant quels messages d'information sont mis en avant et lesquels sont cachés. Celui qui programme les robots a plus de pouvoir que n'importe lequel des grands barons des médias : Hearst, Beaverbrook ou Murdoch. Je ne dis pas que Facebook est politiquement biaisé, mais simplement que les robots sont de plus en plus énergiques, ce qui rend la vie plus difficile à la satire et aux arguments contraires (de gauche ou de droite). C'est quelque chose que je rencontre désormais quotidiennement : un processus kafkaïen de rejet, d'absence d'explication et d'édition par des algorithmes qui ont beaucoup plus d'influence sur ce que nous lisons que ce qui est généralement reconnu.

Facebook, comme la plupart des géants des médias sociaux, ne ressent pas le besoin de répondre aux personnes qui demandent pourquoi leur contenu a été ciblé. Il n'y a pas de ligne d'assistance téléphonique à appeler, ni de responsable de compte à qui se plaindre. Nous utilisons toujours les publicités Facebook pour promouvoir notre couverture : au fil des ans, nous avons montré Boris Johnson s'écrasant sur le sol, sa tête éclaboussant le trottoir. Nous avons montré Liz Truss et Kwasi Kwarteng dans un accident de moto, leurs corps en métal mutilé. Nous nous sommes moqués de Theresa May en la qualifiant de "Maybot", la plaçant dans toutes sortes de positions de torture pendant des semaines. Et Donald J. Trump ? Nous l'avons présenté comme un psychopathe armé et un fou brandissant une fourche, marchant au pas de l'oie en synchronisation avec Marine Le Pen. Tous publiés par Facebook sans problème...

