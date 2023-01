Quel a été le degré de mortalité des confinements de la Covid ? (Wall Street Journal)

Quel a été le degré de mortalité des confinements de la Covid ? Article originel : How Deadly Were the Covid Lockdowns? Par Rob Arnott et Casey B. Mulligan Wall Street Journal, 11.01.23

Pour les Etatsuniens de moins de 45 ans, la surmortalité sans le virus a été plus importante en 2020-21 que celle avec le virus.



La Covid-19 est mortelle, mais les mesures draconiennes prises pour l'atténuer l'étaient tout autant. Au cours des deux premières années de la pandémie, le nombre de "décès excédentaires", c'est-à-dire le nombre de décès dépassant la tendance historique, a nettement dépassé le nombre de décès attribués à la Covid. Dans un article que nous venons de publier dans Inquiry, sur la base des données des Centers for Disease Control and Prevention, nous avons constaté que les " décès excédentaires non liés à la Covid " s'élevaient à près de 100 000 par an en 2020 et 2021.

Même ces chiffres surestiment probablement les décès dus à la Covid et sous-estiment ceux dus à d'autres causes. Le test Covid est devenu omniprésent dans les hôpitaux, et le décompte officiel des "décès dus à la Covid" inclut les personnes testées positives mais décédées d'autres causes. D'autre part, certains décès dus à la Covid au début de la pandémie n'ont pas été diagnostiqués comme tels. Nous avons ajusté pour ce dernier effet mais pas pour le premier...

