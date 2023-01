Rapport de situation en Ukraine - Pas encore de poussée vers le sud, difficultés du gouvernement de Kiev, chars et escalade (MoA)

J'avais tort. Moi-même, et d' autres analystes qui suivaient la guerre, avions été trompés par l'afflux soudain de nouvelles en provenance de cette ligne de front. Elles disaient que les forces russes avaient progressé dans un grand nombre de villes. Mais presque aussitôt que j'ai publié mon article ces nouvelles se sont tues. Les jours suivants, il ne s'est rien passé d'autre que les habituels échanges de tirs d'artillerie et de petits affrontements locaux.

Rapport de situation en Ukraine - Pas encore de poussée vers le sud, difficultés du gouvernement de Kiev, chars et escalade Article originel : Ukraine SitRep - No Southern Push Yet, Kiev Government Trouble, Tanks And Escalation Moon of Alabama, 24.01.23

"La tâche de prendre Bakhmut est de détruire l'armée ukrainienne dans les environs de la ville et d'empêcher toute action offensive dans n'importe quelle direction du front. Toutes les unités des forces armées ukrainiennes prêtes au combat sont envoyées à Bakhmut. Et le PMC "Wagner" les détruit, ce qui ouvre des possibilités opérationnelles dans d'autres régions".

Mais à l'est, la bataille continue et l'Ukraine continue de perdre la guerre. Le canal Telegram Intel Slava Z note :

Il y a de nombreux jeux de pouvoir de ce type, dont on parle peu, à Kiev, Zelensky s'orientant de plus en plus vers un rôle dictatorial. Avec le temps, sa position va devenir très solitaire.

Un an plus tard, Zelensky a licencié le principal juge de la Cour suprême qui avait rédigé l'avis sur la NABU. Le juge a fait appel de la décision et la Cour a pris sa défense. Le conflit n' est toujours pas résolu . Le juge s'est enfui en Autriche où il est maintenant menacé d'être arrêté en vertu d'un mandat ukrainien.

"Les forces ukrainiennes continuent de tenir et de défendre avec succès Bakhmut", a déclaré le responsable militaire étatsunien, ajoutant que les nouvelles troupes russes sont "précipitées" sur le champ de bataille "mal entraînées" et "mal équipées".

Les forces russes ont pris le contrôle de la ville de Bakhmut il y a près d'un an, après que Moscou ait ouvert une phase de la guerre axée sur les territoires du Donbass, le coin extrême-oriental de l'Ukraine composé des oblasts de Louhansk et de Donetsk.

C'est un grand hachoir à viande. Le service de renseignement allemand BND affirme que les forces ukrainiennes perdent des centaines de soldats par jour dans cette seule ville. Le ministère russe de la défense ne fait pas de rapport sur Bakhmut car c'est le territoire de Wagner. Mais il signale quotidiennement des centaines de pertes supplémentaires du côté ukrainien.

Dans une tentative inutile d'arrêter la fuite constante des forces ukrainiennes, l'"Ouest" envoie des armes supplémentaires en Ukraine. Les États-Unis veulent débloquer le transfert de chars par d'autres pays vers l'Ukraine en livrant des parties de leurs propres réserves de chars :

L'administration Biden penche pour l'envoi d'un nombre important de chars Abrams M1 à l'Ukraine et l'annonce de ces livraisons pourrait intervenir cette semaine, selon des responsables étatsuniens.

L'annonce ferait partie d'un accord diplomatique plus large avec l'Allemagne, dans lequel Berlin accepterait d'envoyer un plus petit nombre de ses propres chars Leopard 2 et approuverait également la livraison d'un plus grand nombre de chars de fabrication allemande par la Pologne et d'autres pays. Cela mettrait fin à un désaccord transatlantique sur les chars qui menaçait d'ouvrir des fissures alors que la guerre s'achemine vers la fin de sa première année.

La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire.

...

Le changement de position des États-Unis fait suite à un appel du 17 janvier entre le président Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz, au cours duquel M. Biden a accepté d'examiner la possibilité de fournir les chars Abrams contre l'avis du Pentagone. Un haut fonctionnaire allemand a déclaré que la question faisait l'objet d'intenses négociations entre Washington et Berlin depuis plus d'une semaine et semblait être en voie de résolution.

...

Auparavant, le Pentagone avait exclu de fournir les chars à l'Ukraine, affirmant qu'ils étaient trop compliqués à entretenir et à utiliser pour les Ukrainiens. Mais les responsables de la Maison Blanche et du Département d'Etat ont été décrits comme étant plus ouverts à la fourniture d'Abrams pour sortir de l'impasse diplomatique qui bloque les livraisons de Léopard.



Le président de l'état-major étatsunien, Milley, et le secrétaire à la défense, Austin, se sont opposés à toute livraison de chars. Ils ont peur des conséquences de ce glissement de mission constant. L'administration Biden ne cesse de dépasser chacune de ses propres lignes rouges. Biden avait commencé par déclarer que les États-Unis ne livreraient que des armes défensives. Puis sont apparus les HIMARS et d'autres armes à plus longue portée qui ont atteint des cibles en Russie. La livraison de chars était une ligne rouge. Que va-t-il se passer ensuite ? Des avions de combat qui n'ont aucune chance de vaincre les défenses aériennes russes supérieures ?

Les militaires ne sont pas les seuls à avoir peur. Le Science and Security Board Bulletin of the Atomic Scientists a déplacé les aiguilles de son horloge de l'apocalypse :

L'horloge est maintenant à 90 secondes de minuit, le plus proche de la catastrophe mondiale qu'elle ait jamais été.



Biden est dans une impasse. Il a déclenché une guerre qu'il n'a pas le droit de perdre, car perdre en Ukraine s'accompagnerait de la perte de l'hégémonie financière des États-Unis :

L'équipe Biden ne peut pas retirer son récit fantaisiste de l'humiliation imminente de la Russie ; elle a parié la Chambre sur ce récit. Pourtant, c'est devenu une question existentielle pour les États-Unis, précisément en raison de cette erreur de calcul initiale flagrante qui a ensuite été transformée en un récit absurde d'une Russie chancelante, qui pourrait s'effondrer à tout moment.

...

Ce Nouvel Ordre en évolution menace existentiellement l'hégémonie du dollar - les États-Unis ont créé leur hégémonie en exigeant que le prix du pétrole (et d'autres matières premières) soit fixé en dollars, et en facilitant une financiarisation frénétique des marchés d'actifs aux États-Unis. C'est cette demande de dollars qui, à elle seule, a permis aux États-Unis de financer leur déficit public (et leur budget de défense) pour rien.

...

L'équipe Biden a donc mis les États-Unis dans une situation délicate en Ukraine. Mais à ce stade - de manière réaliste - que peut faire la Maison Blanche ? Elle ne peut pas retirer le récit de la "prochaine humiliation" et de la défaite de la Russie. Elle ne peut pas laisser tomber le récit parce qu'il est devenu une composante existentielle pour sauver ce qu'elle peut du "Ponzi". Admettre que la Russie a "gagné" reviendrait à dire que le "Ponzi" devra "fermer le fonds" à d'autres retraits (tout comme Nixon l'a fait en 1971, lorsqu'il a fermé les retraits de la fenêtre de l'or).

Le commentateur Yves Smith a déclaré de manière provocante : "Que se passera-t-il si la Russie gagne de manière décisive et que la presse occidentale a pour consigne de ne pas s'en apercevoir ? On peut supposer que, dans une telle situation, la confrontation économique entre l'Occident et les États du Nouvel ordre mondial doit s'intensifier et se transformer en une guerre plus vaste et plus longue.



Et elle s'intensifie. Avec une vitesse toujours plus grande.