Royaume-Uni: la campagne contre «L’antisémitisme de gauche» minimise le danger de l’extrême droite pour promouvoir la répression de l’antisionisme (WSWS)

John Mann, l’ex-député travailliste et désormais Lord Mann de Holbeck Moor, a publié un rapport demandant que la définition de l’antisémitisme de l’IHRA (Association internationale pour la mémoire de l’Holocauste) soit imposée dans les écoles, les universités et tous les organismes publics.

Il a soutenu l’actuel leader travailliste Sir Keir Starmer dans sa chasse aux sorcières contre les membres de gauche de son parti, l’encourageant à «accepter la réalité que la plupart des Juifs britanniques se définissent comme sionistes. C’est leur identité, qui ils sont… Il doit faire du sionisme un terme d’affection et non un terme d’abus et bannir de son parti ceux qui souillent le droit du peuple juif à déterminer lui-même sa propre identité».

La définition de l’IHRA est une construction anhistorique et antidémocratique conçue pour dépeindre l’antisionisme politique et l’opposition à la persécution des Palestiniens par l’État israélien comme de la haine anti-juive. Elle fait une assimilation profondément nuisible entre Israël et toutes les personnes d’origine juive. C’est là l’élément central d’une campagne visant à utiliser les accusations d’«antisémitisme de gauche» afin d’intimider le sentiment socialiste croissant dans la classe ouvrière et chez les jeunes.

Mann, qui agit au nom du gouvernement conservateur et du Parti travailliste, définit le cadre pour la criminalisation et la suppression de l’antisionisme dans toute la société en mettant hors la loi une position politique défendue par des millions de gens. Les enseignants et travailleurs des collectivités locales seront surveillés pour toute expression de ces opinions et, pour les enseignants, tenus de jouer le même rôle envers les étudiants, comme c’est déjà le cas sur les campus universitaires.

Se référant au maire travailliste de Manchester, Andy Burnham, le rapport «approuve la recommandation du maire que des travaux devraient être entrepris au niveau national pour encourager d’autres organismes publics à faire de même», et s’inquiète du fait que «certaines autorités locales et certains organismes publics n’adoptent la définition que du bout des lèvres».

Mann se vante que «la définition est à présent utilisée par le gouvernement britannique, le gouvernement écossais, le gouvernement gallois, plus de 250 autorités locales et d’autres employeurs de la société civile».

Il note comme étape positive que le [service des poursuites judiciaires] CPS (Crown Prosecution Service) a «recommandé la définition de l’antisémitisme de l’IHRA dans un bulletin d’information de 2017 à tous les coordinateurs régionaux pour les crimes haineux du CPS». Le CPS et le CST (Community Securities Trust, dont Mann est membre du conseil d’administration) avaient « collaboré pour élaborer des conseils pour les procureurs» et le gouvernement avait «écrit à tous les dirigeants des autorités locales pour leur recommander de l’adopter [la définition de l’IHRA]».

La persécution de Miller est citée par Mann pour faire rentrer dans le rang le syndicat UCU (University and College Union) qui représente le personnel universitaire. Il écrit, menaçant: «Les organisations juives ont l’impression que l’University and College Union a été loin d'apporter son soutien sur des questions comme l'adoption de la définition de travail de l'IHRA et l'affaire David Miller »

L’UJS travaille en étroite collaboration avec l’ambassade d’Israël au Royaume-Uni. Sa constitution énumère comme l’un de ses objectifs d’«inciter les étudiants juifs à s’engager durablement en faveur de leur identité juive, d’Israël et de la communauté». Elle a joué un rôle de premier plan dans la récente chasse aux sorcières menée contre la présidente du Syndicat national des étudiants (NUS), Shaima Dallali, et le professeur David Miller de l’université de Bristol.

Cela signifie une répression encore plus sévère de l’opposition à Israël, à son régime d’apartheid et aux violations du Droit international. «Parmi les étudiants et les universitaires», affirme Mann, «la croissance de l’antisémitisme s’est largement produite sous couvert d’antisionisme ou de la critique du gouvernement israélien. L’atmosphère peut devenir particulièrement toxique lorsque survient un conflit au Moyen-Orient».

Mann écrit que «200 universités, collèges et autres établissements d’enseignement supérieur avaient adopté» la définition de l’IHRA en novembre 2021, et que d’autres suivront, mais ajoute qu’«il y a encore beaucoup à faire».

La monstruosité de cette falsification a été mise évidence par accident par des recherches que Mann cite lui-même. L’enquête sur les écoles de juillet 2022 a été menée par le groupe de réflexion d’extrême droite HJS (Henry Jackson Society), un fervent défenseur de l’IHRA. Ses constatations et conclusions montrent clairement qu’il est allé à la pêche aux preuves pour trouver une explosion de «l’antisémitisme de gauche», qu’il ne les a pas trouvées et qu’il a alors rédigé une conclusion déjà déterminée.

«Les descriptions de cas, lorsque quelqu’un les donne, concernaient presque exclusivement des incidents liés à l’Holocauste et au nazisme, cela en sus de rapports peu fiables, me fait craindre qu’il ne s’agisse que de la partie visible de l’iceberg et que le personnel ne comprenne pas les manifestations modernes de l’antisémitisme et le risque réel auquel la minorité juive est confrontée».

Rien de tout cela ne justifie la conclusion qu’un enregistrement plus «précis» renverserait les résultats, et pourtant c’est ce que l’auteure du rapport, Charlotte Littlewood, a insisté pour dire dans des commentaires aux médias lors de sa publication:

Comme nous l’avons déjà souligné, la conclusion d’un pic est faiblement étayée vu le grand nombre de cas non datés. De plus, dans la mesure où ce pic est lié à l’attaque israélienne de la Palestine, à laquelle des individus ont réagi avec hostilité envers les Juifs, il ne s’agissait pas là d’une réaction de gauche, basée sur les catégories sociales de classe, mais d’une réponse nationaliste ethnique – largement encouragée par des affirmations comme celle de Mann que le sionisme est «l’identité des Juifs britanniques… qui ils sont».

Cette recherche, propose-t-il, devrait être menée dans des conditions où la critique de l’État israélien et de sa politique nationaliste ethnique a été redéfinie comme crime de haine anti-juive. «L’intégration de la définition de l’antisémitisme de l’IHRA dans la politique scolaire et l’amélioration de la formation et de l’évaluation de la sensibilisation des écoles jugées à haut risque contribueront à améliorer l’exactitude des rapports d’incidents».

Il est significatif que le rapport note que «certaines écoles ont volontairement partagé les détails des cas. On a ensuite classé les descriptions de ces cas en incidents se référant au nazisme et/ou à l’Holocauste, à Israël et à la Palestine, aux théories de complot juif, ou non identifiable. Une proportion écrasante de 58 pour cent était liée à l’Holocauste ou aux nazis; 1,5 pour cent était liée à Israël et à la Palestine; et 1,5 pour cent faisait référence aux théories de complot juif».

Bien qu’aucun nom ne soit fourni, il s’agit presque certainement du cas d’un jeune de 17 ans de Durham, condamné en janvier 2020 à six ans et huit mois de prison pour six délits terroristes liés à des projets de bombes incendiaires contre des synagogues. Cet individu s’est inspiré du manifeste du terroriste fasciste Anders Breivik et a rédigé le sien, avec des plans de «guerre contre le système [juif] dans la région de Durham, sieg heil». Il était actif sur les forums Ironmarch et Fascist Forge et se déclarait admirateur d’Adolf Hitler.

Logo du forum fasciste Iron March (plus tard Fascist Forge). Iron March est devenu une plate-forme pour des groupes militants néofascistes et néonazis violents tels que le Mouvement de résistance nordique, l’Action nationale, le Bataillon Azov, CasaPound et Aube dorée [Photo: British Anti-Terrorism Guide to Extremist Symbols/CC BY-SA 4.0]. [Photo by British Anti-Terrorism Guide to Extremist Symbols / CC BY-SA 4.0]

On pourrait citer d’autres exemples de jeunes néonazis inculpés de délits terroristes. La police antiterroriste a désormais identifié l’extrémisme de droite comme la menace terroriste qui grandit le plus vite au Royaume-Uni.

Mann est contraint de reconnaître cette menace dans son rapport. Il écrit sous sous-titre «Antisémitisme de droite» qu’«avec des niveaux de soutien très préoccupants en Europe et aux États-Unis, l’extrême droite sous la forme de groupes néonazis et suprématistes blancs soutient qu’en plus des Musulmans et des Latinos, les Juifs sont des complices de conspiration dans la “théorie du grand remplacement”, un complot visant à utiliser l’immigration pour miner les populations chrétiennes blanches. On a vu que cette théorie a été un facteur derrière les attaques meurtrières de Christchurch, El Paso et Pittsburgh».

Il note également que «l’extrême droite a utilisé la pandémie de Covid pour promouvoir des récits antisémites, disant que le virus serait un canular juif et les vaccins inventés par les Juifs pour empoisonner la population».

Mais ceci est minimisé par une référence au Board of Deputies of British Jews (Conseil des députés des Juifs britanniques – BoD), une autre organisation en tête de la campagne contre Corbyn et ses partisans – et à sa «note positive» qu’il «tend à y avoir “un large consensus politique et sociétal contre l’antisémitisme reconnaissable de l’extrême droite’’ » et que « ‘‘la communauté juive se sent donc souvent soutenue à cet égard”».

Il y a sans aucun doute une large hostilité populaire à l’égard de l’extrême droite. Mais la menace vient de sa promotion et de sa protection par les gouvernements capitalistes et les grands partis dans le monde entier.

L’ancien président américain Donald Trump est toujours à la tête du Parti républicain et ses membres sont qualifiés de «collègues» par le président Biden.

Marine Le Pen, du Rassemblement national, est arrivée deux fois au second tour des élections présidentielles françaises et une partie de sa politique à été adoptée par le parti Renaissance de son rival, Emmanuel Macron. L’Alternative pour l’Allemagne s’est vu accorder une importance nationale bien supérieure au nombre de ses électeurs, tandis que des complots de coup d’État fascistes sont fomentés au sein des forces spéciales allemandes.

L’Israélien Benjamin Netanyahu, qui courtise le Premier ministre hongrois antisémite Viktor Orban, est revenu au gouvernement avec l’aide des forces d’extrême droite, fascistes, du mouvement du Sionisme religieux de Ben Gvir.

Les gouvernements et les médias impérialistes du monde entier ont passé les derniers mois à glorifier comme combattants pour la démocratie en Ukraine des groupes fascistes comme le régiment Azov dont l’héritage remonte aux organisations collaborationnistes nazies de la Seconde Guerre mondiale.