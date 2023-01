Scott Gottlieb, membre du conseil d'administration de Pfizer, s'est appuyé sur Twitter pour censurer des tweets qui s'opposaient aux passeports vaccinaux et affirmaient que l'immunité naturelle était plus forte que la vaccination, selon les derniers fichiers Twitter (Daily Mail)

Scott Gottlieb, membre du conseil d'administration de Pfizer, s'est appuyé sur Twitter pour censurer des tweets qui s'opposaient aux passeports vaccinaux et affirmaient que l'immunité naturelle était plus forte que la vaccination, selon les derniers fichiers Twitter.

Article originel : Pfizer board member Scott Gottlieb leaned on Twitter to censor tweets which argued against vaccine passports and claimed natural immunity was stronger than the shot, latest Twitter files dump reveals

Daily Mail, 9.01.23