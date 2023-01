Suisse, les gardes du président Paul Biya condamnés (Mondafrique)

Depuis des années, le président du Cameroun passe davantage de temps à l’hôtel Intercontinental de Genève que dans son propre pays. Et les gardes du corps de Paul Biya ne se gênent pas de molester ses opposants en Suisse.

Ian Hamel, à Genève

Pour gâcher les séjours de Paul Biya et de son épouse sur les bords du lac Léman, ses opposants vivant Europe ont pris l’habitude de manifester en masse devant son palace préféré, l’Intercontinental de Genève, où, depuis des années, le président camerounais occupe un étage entier. Mais cette fois, les gardes du corps ne s’en sont pas pris seulement à des Camerounais, mais aussi un journaliste de la Radio-Télévision Suisse (RTS), venu filmer la manifestation, le 26 juin 2019. Non seulement, six agents ont attaqué physiquement le rédacteur, mais « celui-ci s’est retrouvé dépouillé ». En fait, on s’en est pris à lui « car il filmait et que ces images constituaient des preuves de leur manière de réprimer les manifestants », analyse l’accusation...

